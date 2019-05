Mazón (PRC) estará en el Grupo Mixto del Congreso con Junts, Bildu, CC, UPN y Compromís

El Grupo Mixto quedará integrado por seis formaciones y 17 diputados: Junts (7 diputados, con tres suspendidos en sus funciones por estar en prisión preventiva por el procés), EH Bildu (cuatro), Coalición Canaria (dos), Unión del Pueblo Navarro (dos), Compromís (uno) y el Partido Regionalista de Cantabria (uno).

Así lo ha aprobado este jueves la Mesa del Congreso, que ha dado el visto bueno a la constitución de un total de ocho grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, ERC, PNV y Mixto).

En este último, la Mesa ha enviado a Junts per Catalunya al constatar que no cumplía los requisitos para crear uno en solitario. Es decir, no cumplían con el requisito de tener 15 diputados y tampoco cumplía la vía alternativa de sumar el 15% de los votos en las cuatro circunscripciones a las que concurrieron en las elecciones generales del pasado 28 de abril, según ha confirmado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en rueda de prensa en el Congreso.

Por tanto, el órgano rector de la Cámara ha rechazado por unanimidad a Junts la posibilidad de constituirse como grupo propio, por lo que formará parte del Grupo Mixto junto a Bildu, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria.

Además, la Mesa del Congreso también ha rechazado una solicitud que el partido que lidera Carles Puigdemont apoyada por EH Bildu para que se ampliara el plazo para la constitución de los grupos.