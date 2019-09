PRC espera que "en muy corto plazo" el Gobierno desarrolle el decreto de ayudas para Cantabria por las inundaciones

"La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, directamente al presidente Revilla le ha dicho que va a buscar la medida para arbitrar rápidamente estas ayudas", ha revelado el regionalista al ser cuestionado por el hecho de que Cantabria quedara excluida del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes para destinar 746 millones de euros a paliar los daños y las necesidades de los afectados por las inundaciones e incendios registrados desde junio de comunidades como Andalucía y Murcia.

Mazón ha recordado que el pasado 17 de septiembre él mismo apoyó en el Congreso una proposición no de ley del grupo socialista relativa a paliar los daños producidos por las últimas inundaciones en varias zonas de España y ha aclarado que, en su intervención, aprovechó para reclamar al Gobierno central que no se olvidara de desarrollar también el Real Decreto-ley de medidas urgentes aprobado, y aún no desarrollado, para paliar los daños causados por los temporales en Cantabria el pasado enero.

El regionalista cree que el Gobierno "ha tomado nota" a su reclamación y, "próximamente, espera tener buenas noticias".