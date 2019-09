PRC, PP, Cs y Vox aprueban instar al Estado a actualizar las entregas a cuenta a las CCAA

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes, con los votos a favor de PRC, PP, Cs y Vox y en contra del PSOE, exigir al Gobierno del Estado que se adopten las medidas necesarias para que la comunidad autónoma reciba las entregas a cuenta actualizadas y que se convoque de forma urgente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para buscar la solución para el desbloqueo de esos ingresos.

En el primer pleno de la legislatura, los partidos del bipartito regional, PRC y PSOE, ya han votado diferente, y es que mientras los regionalistas se han sumado a la proposición no de ley de los 'populares' por "responsabilidad y coherencia", el PSOE ha votado en contra y ha justificado su postura en que al estar el Gobierno en funciones no se pueden actualizar las entregas a cuenta.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha dicho que a los regionalistas les "da igual que esté el Gobierno en funciones, que haya presupuesto o no", porque los cántabros tienen que recibir "lo que nos corresponde". Y es que, ha explicado, ese dinero de la actualización de las entregas a cuenta "no es algo que nos den, es que tiene retenido lo nuestro".

Ha dicho que, en estos momentos, el Estado "le debe 170 millones de euros" a Cantabria y el PRC tiene que "apoyar por responsabilidad" esta PNL porque "no se puede justificar ante los cántabros" que, de no llegar ese dinero, hay que "ajustar en sanidad, dependencia o educación".

"Espero un voto unánime a esta iniciativa para que el Gobierno cumpla con Cantabria", ha espetado Hernando, que ha defendido intensamente que esos ingresos lleguen a la comunidad autónoma, algo que ha contrastado con la postura de su socio de Gobierno, el PSOE.

Y es que la diputada socialista Noelia Cobo ha criticado la propuesta del PP porque, ha dicho, "saben que es necesario que haya unos nuevos PGE para actualizar las entregas a cuenta" porque, ha recordado, es algo que ya sucedió en 2016 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy estaba en funciones no puedo actualizar los objetivos de déficit.

Ha dicho también que "no sirve para nada" convocar un CPFF como se pide en la proposición no de ley porque, aunque ese órgano acordase hacer la actualización, el Gobierno central en funciones "no podía hacerlo" como así lo ha advertido en un informe la Abogacía del Estado.

Por ello, Cobo ha reivindicado que la "única" forma de que ese dinero de la actualización de las entregas a cuenta llegue es que "se favorezca la formación de un Gobierno para España".

En la proposición del PP aprobada por la Cámara, se pide que el Gobierno de España en funciones actualice las entregas a cuenta para que a las Comunidades Autónomas les llegue el dinero al que "tienen derecho" porque "les corresponde y les pertenece".

El diputado 'popular' Iñigo Fernández, en su defensa de la iniciativa, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo "un chantaje" al resto de partidos para "mantenerse en La Moncloa" y lo está ejecutando "reteniendo" un dinero que las comunidades necesitan para ejercer sus competencias y prestar los servicios públicos.

"Es el fraude de Pedro Sánchez", ha enfatizado Fernández, para quien el presidente socialista está "utilizando el dinero de todos los españoles para torcer voluntades en la negociación para la investidura" y ha reclamado al Gobierno regional PRC-PSOE que exija la actualización de las entregas a cuentas.

Y es que, ha explicado, "no es que el dinero no esté llegando" sino que lo está haciendo en base a las perspectivas económicas y los ingresos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, actualmente prorrogados, cuando el movimiento económico "es mayor en 2019".

Pero lo que pide el PP es que "llegue el dinero que tiene que llegar", es decir, que se actualicen las previsiones de esa entregas a cuenta porque, de no hacerlo, ha avisado "tardará en llegar dos años, hasta el verano de 2021 cuando se haga la liquidación".

El diputado de Cs Félix Álvarez también ha tachado de "chantaje" lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con las entregas a cuenta, pero ha centrado el resto de su intervención en criticar a los socialistas por no aceptar la propuesta con condiciones de Albert Rivera para la abstención de su partido en una hipotética nueva investidura de Sánchez.

Mientras que el representante del Grupo Mixto (Vox) Cristóbal Palacio ha achacado la situación a la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas ya que, aunque éstas tienen que prestar la mayoría de servicios, es el Estado quien se hacer cargo de la "gestión de la recaudación".