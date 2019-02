PRC, PP y Cs se unen para pedir más inversiones del Estado en los PGE de Sánchez, con la abstención del PSOE

El PRC, el PP y Ciudadanos han unido sus votos este lunes en el Pleno del Parlamento para aprobar una proposición no de ley que pide más inversiones del Estado para Cantabria en los presupuestos de 2019, los primeros del Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta, presentada por el PRC y ampliada por el PP, se ha aprobado con la abstención del PSOE, socio de gobierno del PRC en Cantabria, y de los tres diputados del extinto grupo de Podemos.

La PNL, apoyada también por el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio (exparlamentario de Cs), pide partidas para la línea de alta velocidad Aguilar - Reinosa y para los estudios de la conexión ferroviaria con Bilbao; y aumentar las dotaciones para los proyectos de integración ferroviaria de Santander, Torrelavega y Camargo.

En materia de carreteras, se piden mayores dotaciones económicas para el enlace de Raos y el tercer carril de la A-67; el tercer carril de la A-8 hasta Vizcaya; la mejora integral del desfiladero de la Hermida, la carretera de San Glorio, y la variante de Potes, las variantes de Lanestosa; el enlace de la A-67 a la altura de Quintanilla de las Torres; y los tramos pendientes de la A-73 Burgos -Aguilar de Campoo.

A estas reivindicaciones plasmadas por el PRC, el PP ha añadido en una enmienda aceptada por los regionalistas, que vuelva a consignarse en los PGE la financiación del programa Reindus para la comarca del Besaya, y dotación para varias infraestructuras culturales en Santander.

El portavoz del PSOE, Víctor Casal, ha reprochado a sus socios en el Gobierno que hayan llegado a definir los PGE como "una puñalada trapera" y pongan incluso "en duda el compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria, cuando se destina más dinero a pensiones, dependencia, etc, lo que hasta ahora era la prioridad para el Gobierno PRC-PSOE.

Ha asegurado también que la PNL aprobada "no se ajusta a las exigencias" que el propio presidente, Miguel Angel Revilla, trasladó al ministro de Fomento, José Luis Abalos, al que pidió "que no se parara ninguna obra". El portavoz socialista ha reiterado que a diferencia del anterior ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que "ejecutaba muy por debajo de lo que presupuestaba", el Gobierno actual "ejecuta lo que está pintado sobre el papel".

Y ha considerado "paradójico" que PP y Cs apoyen la iniciativa del PRC cuando han anunciado que van a votar en contra de los PGE en el Congreso.

"HARTOS DE ENGAÑOS"

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha hecho hincapié también en los "engaños" de De la Serna y en la baja ejecución de sus compromisos, pero ha afirmado que Cantabria también está "harta" de los "engaños" de otros ministros, como el socialista José Blanco y ahora Abalos.

Así, ha reclamado partidas "realistas" porque mientras De la Serna consignaba 5,4 millones para el tercer carril a Vizcaya y "sabíamos que era mentira", ahora se presupuestan 100.000 euros, lo que supone "asumir que no se va a hacer nada".

Y ha pedido al portavoz socialista que "no haga demagogia", porque las mejoras en políticas sociales van a repercutir de igual manera en todo el país, mientras que solo hay cuatro comunidades autónomas en las que baja la inversión real y Cantabria es una de ellas. Además, le han recordado que el PRC ha pedido a PP y Cs que apoyen los presupuestos.

Por su parte, el portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha dicho que "no hay presupuesto", pero "el gran drama es que no hay gestión ni voluntad política de hacer absolutamente nada". Así, ha reiterado que desde hace prácticamente un año "no se ha vuelto a saber nada" ni del tercer carril a Vizcaya ni del AVE a Reinosa.

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha afirmado que "no se podemos tolerar" unos presupuestos en los que "no aparece" la conexión ferroviaria con Bilbao o el tercer carril de la A-8 con Vizcaya, y ha criticado el "postureo" del PRC mientras su líder y presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, "sigue lavando la cara a Pedro Sánchez".

El exdiputado de Cs Juan Ramón Carrancio ha criticado también las "mentiras" de De la Serna y ha opinado que Abalos "trata peor a Cantabria, si aún era posible".

Por su parte, la diputada no adscrita Verónica Ordóñez y sus antiguos compañeros de escaño en el grupo de Podemos, ahora en el Grupo Mixto, José Ramón Blanco y Alberto Bolado, han coincidido en la abstención, por las aportaciones que Podemos ha hecho a los PGE, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional.