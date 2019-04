PRC tacha de "burla" que PP reivindique infraestructuras que "ignoró, paralizó y bloqueó" desde el Gobierno

"Hay que tener mucha desfachatez para erigirse ahora en garantía de todo aquello que prometieron y pudieron hacer, pero no hicieron, con el silencio cómplice de los representantes de Cantabria en las Cortes, que nunca han sido otra cosa que sucursales de los intereses nacionales de sus partidos", ha lamentado en un comunicado Mazón.

Por ello y en contra de las manifestaciones del popular, el candidato regionalista ha subrayado que "lo realmente inútil para Cantabria" es su continuidad en el Congreso de los Diputados, donde el propio Movellán "lleva ya 4 años y no ha hecho otra cosa que ser cómplice y testigo mudo" de los "reiterados incumplimientos del Gobierno de España con su tierra".

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy "no sólo no cumplió ni una sola de sus promesas en materia de infraestructuras, sino que ni siquiera pagó aquello que en justicia debía a la Comunidad Autónoma, como las cantidades comprometidas para financiar la reconstrucción del Hospital Valdecilla".

"Todavía nos deben 144 millones por esas obras a todos los cántabros y hemos tenido que llevarles a los tribunales para intentar que nos paguen", ha enfatizado Mazón.

A su juicio, Cantabria "ni tiene ni tendrá nunca Alta Velocidad si la decisión queda en manos de partidos morosos como el PP y de diputados sumisos como Movellán", a quien, ha agregado, "no hemos escuchado jamás alzar la voz en ningún sitio para defender los intereses de su tierra".

Ha considerado además "indignante" que el cabeza de lista del PP pretenda culpar "de lo que no ha hecho su propio partido a quienes nunca han tenido responsabilidades ni en el Gobierno de España, ni en las Cortes españolas".

"Los regionalistas no hemos tenido hasta ahora la oportunidad de luchar por Cantabria en Madrid y precisamente por eso concurrimos a las elecciones del 28 de abril, para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y que la región no necesita diputados mudos y faltos de compromiso como Diego Movellán, que sólo se acuerdan de los cántabros para pedirles el voto, pensando que no tienen memoria", ha agregado.

De hecho, ha subrayado que el PRC es en este momento "la única garantía" para que Cantabria "deje de estar en el furgón de cola de las prioridades del Estado, donde la han mantenido tanto los gobiernos del PP como los del PSOE". "En el Congreso son todos lo mismo, sucursales al servicio de los intereses nacionales de sus partidos, algo de lo que nunca nos podrán acusar a los regionalistas, que sólo nos debemos a Cantabria y a sus ciudadanos", ha concluido.