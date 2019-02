PRC y PSOE rechazan remitir a Fiscalía el expediente de las obras de centro de salud de Vargas

El PP ha hecho esta petición después de que un informe del Tribunal de Cuentas, tras fiscalizar la contratación de 2016 y 2017, apuntase a la duplicidad de contratos en esas obras.

La iniciativa del PP sí ha contado con el apoyo de la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos) y los otros tres diputados del Grupo Mixto Rubén Gómez (Cs), José Ramón Blanco y Alberto Bolado, haciendo todos hincapié en las "dudas" en torno a la "opaca gestión" de la consejera Luisa Real y recordando que ya hay una investigación judicial abierta por irregularidades en contratación.

El diputado del PP Iñigo Fernández ha señalado que el informe de Cuentas sobre las obras en el centro de salud de Vargas demuestra, una vez más, que la Consejería de Sanidad de Luisa Real es "una auténtica caja de sorpresas".

Según ha dicho, en este departamento "tan pronto se encargan 22 ecógrafos con 22 contratos menores adjudicados directamente que se piden presupuestos a tres empresas que son la misma" y, mientras suceden "todas estas irregularidades", durante más de un año "la consejera no ha sido capaz de dar explicaciones".

"Lleva un año escondida, cerrada en sí misma como una ostra y agarrada a cargo como una lapa", ha criticado Fernández, que ha lamentado que, mientras tanto, "siguen apareciendo nuevas irregularidades", en esta ocasión con el informe del Tribunal de Cuentas.

Estas "nuevas sospechas" hacen, según el diputado del PP, que "llueva sobre mojado" y que la consejera tenga "una hoja de servicios muy sucia y una gestión llena de sombras".

Frente a ello, la diputada del PSOE Silvia Abascal ha criticado que al PP "no le interesa la verdad, solo manipular" y, por ello, ha traído a la Cámara esta proposición no de ley con la que solo quiere continuar con sus "ataques personales a la consejera y levantar dudas y sospechas constantemente" en torno a la sanidad cántabra y el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Sobre el informe del Tribunal de Cuentas, ha señalado que era "provisional" ya que se realizó sin contar con toda la documentación y que, de hecho, el Tribunal de Cuentas ha solicitado información "complementaria" que ya le ha sido remitida.

Por su parte, desde el PRC, la diputada Rosa Valdés ha lamentado la "caza de brujas del PP contra la administración sanitaria y este Gobierno" y ha criticado a Iñigo Fernández por su "manía persecutoria" contra Real y le ha llegado a llamar "inquisitor".

Mientras, Carrancio se ha abstenido por considerar que el PP solo ha planteado esta proposición no de ley porque "está en campaña" y, aunque reconoce las "dudas" sobre la gestión de Real, ha indicado que "no todo lo que se haga" en este departamento "tiene que estar bajo sospecha", más cuando el expediente de las obras del centro de salud de Vargas "no lo ha pedido la Fiscalía ni es algo que esté judicializado".

Por el contrario, el representante de Cs Rubén Gómez ha apoyado la iniciativa porque la Consejería de Sanidad es "un cúmulo de sorpresas" pero no ha culpado de ello solo a la consejera sino también al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, porque, "a pesar de todo lo que ha pasado y ver la Fiscalía diversos delitos, mantiene a Real en su puesto".

La diputada no adscrita Verónica Ordóñez ha considerado "bochornoso e incomprensible" que haya que pedir en el Pleno que se remita el expediente a la Fiscalía tras lo apuntado por el Tribunal de Cuentas y ha tachado de "irresponsable" a la consejera, mientras que el diputado del Grupo Mixto Alberto Bolado ha criticado la "opaca gestión" de Real.