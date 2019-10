PRC y PSOE tumban por "demagógica" la moción del PP para agilizar las obras de Fomento

De hecho, el PRC ha presentado una enmienda para intentar modificar en ese aspecto la moción del PP y exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de esa "nefasta gestión" a los anteriores responsables políticos del Ministerio de Fomento. El PP no ha aceptado la enmienda, y la moción ha sido rechazada pese al apoyo de Ciudadanos y Vox.

Como ya señaló la semana pasada el consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa, en respuesta a una interpelación del PP, el PRC y el PSOE han reiterado que en el proyecto del ramal Sierrapando-Barreda, no se realizaron las expropiaciones de los terrenos necesarios para iniciar la ejecución de las obras, y en el caso de los accesos al puerto de Raos, no se buscó la solución necesaria para los camiones de la Ciudad del Transporte, lo que ha supuesto retrasos y modificados.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha reiterado que desde hace año y medio, estas obras se ejecutan "a cámara lenta" y ha responsabilizado de nuevo a Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que en su opinión están "haciendo buenos" al expresidente Rodríguez Zapatero y al exministro de Fomento José Blanco. "No se puede tratar igual a quien adjudicó las obras que a quien las tiene paralizadas", ha afirmado, a la vez que ha acusado al PRC de estar "entregado" a Sánchez.

"INFOGRAFÍAS NO VINCULANTES"

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, le ha replicado que "el que hizo casi bueno" a José Blanco fue el exministro del PP Iñigo de la Serna, porque "no ha hecho nada por Cantabria, sólo enseñarnos infografías no vinculantes, tan no vinculantes como sus presupuestos y sus proyectos", ha dicho.

El diputado del PSOE Javier García Oliva, ha añadido que la moción del PP tiene "una carga demagógica difícil de soportar", porque "no busca un consenso para impulsar estas obras y hacer fuerza", sino que el PP pretende "seguir con su discurso simplista para su parroquia" sobre "el malvado Sánchez que quiere parar las obras de su magnífico ministro".

Ciudadanos ha apoyado la moción del PP porque son "obras fundamentales para el futuro de Cantabria", pero su diputado, Diego Marañón, ha censurado que mientras se debate "quién tiene la culpa de los retrasos y se buscan nuevas excusas", la realidad es que las obras se siguen demorando.

Por Vox, su diputado Armando Blanco ha afirmado que "es evidente la cantidad de obras paralizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha señalado que el objeto real de la moción del PP es "poner en evidencia" al Ejecutivo de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. El portavoz del PP ha puntualizado que la moción busca "fijar la posición" del Parlamento de Cantabria de cara al nuevo gobierno, "sea el que sea".