PRC y PSOE tensan la cuerda en las negociaciones para formar gobierno en Cantabria

Tras el 26 de mayo, una vez que Ciudadanos cayó de la ecuación al no sumar los suficientes diputados para tener mayoría, todos los caminos parecían llevar a la reedición de la coalición formada por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE para mantenerse al frente del Gobierno de Cantabria y de la mayoría de ayuntamientos de la Comunidad, tal y como ha sucedido en esta legislatura que acaba de echar la persiana.

Sin embargo, diez días después de las elecciones autonómicas y municipales las negociaciones apenas parecen haber avanzado y la relación entre ambos no termina de engrasarse, no queda claro si por falta de feeling o porque cada uno está jugando sus bazas. En cualquier caso, las declaraciones realizadas este jueves por el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, quien no ha daba "ninguna credibilidad" a un Gobierno del PRC en minoría, no han sentado nada bien en la formación que lidera Miguel Ángel Revilla, que ha saltado como un resorte y a través de un comunicado ha recomendado a sus todavía socios que "no tomen en vano" esta posibilidad.

"Es un error pensar que vamos de farol cuando están en juego intereses prioritarios para Cantabria”, ha advertido la secretaria de Organización del PRC y consejera en funciones de Presidencia y Justicia , Paula Fernández.

Especialmente molestos se han mostrado regionalistas con el PSOE cuando su líder ha defendido como una de las garantías del presidente en funciones Pedro Sánchez con Cantabria los presupuestos generales del Estado para este 2019, los cuales no salieron adelante por el voto en contra de los partidos independentistas, propiciando el adelanto electoral.

"Si el presupuesto fallido que el Gobierno socialista presentó en enero en el Congreso de los Diputados, con un recorte del 9,5% en las inversiones previstas para la Comunidad Autónoma, es todo el compromiso que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está dispuesto a asumir con Cantabria, a los regionalistas les queda muy poco que hablar con el PSOE", ha afirmado Fernández subiendo la apuesta.

También ha destacado que si Pedro Sánchez se propone gobernar España en solitario, después de haber conseguido algo más del 28% de los votos en las elecciones generales del 28 de abril, “con la misma o más credibilidad” puede plantearlo el PRC, al haber ganado los comicios autonómicos con “casi un 38% de apoyos".

Retos pendientes

Los regionalistas han respondido así a las manifestaciones realizadas por Zuloaga, quien se ha mostrado "partidario de que el Gobierno tenga estabilidad y una hoja de ruta" para los próximos cuatro años de legislatura y un "escenario claro" de los retos que han quedado pendientes.

Algunos de estos proyectos pendientes para los socialistas es la aprobación de la Ley LGTBI, la de Memoria Histórica o la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), "llave" para desbloquear los proyectos de futuro para Cantabria en el ámbito industrial o para el desarrollo eólico, cuestiones que están poniendo encima de la mesa de las negociaciones para formar Gobierno.

Y preguntado si ve como una "opción real" que el PRC, ganador de las elecciones autonómicas en Cantabria, estudie gobernar en minoría con apoyos puntuales de PP o Cs, Zuloaga "cree" que el Partido Regionalista "no se puede plantear" gobernar con "aquellos que votaron en contra de los intereses de Cantabria"; con los que gobernaron Cantabria durante 7 años y "nunca asumieron" el pago de la deuda de Valdecilla y "privatizaron" el hospital.

También ha apuntado que durante la etapa de Gobierno de España del PP, este partido "dio la espalda" al proyecto de La Pasiega o al del conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao.

Compromiso con Cantabria

En contraposición, Zuloaga ha defendido que los compromisos que ahora reivindica el PRC como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno o para reeditar el pacto de Gobierno en Cantabria ya estaban incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que presentó el Ejecutivo socialista y que "tumbaron" la derecha y los independentistas.

Así, el secretario general del PSOE de Cantabria ha afirmado que si esos proyectos "no están en marcha" es porque la derecha y los independentistas votaron en contra de esos Presupuestos. En contraposición, ha afirmado que el "compromiso" del PSOE es "claro" respecto a esos proyectos como ha demostrado el año de Gobierno "ejemplar", a su juicio, de Sánchez. "No hay más que ver los hechos para saber cuáles son los compromisos", ha añadido.

Y preguntado entonces por qué Sánchez no respondido a la solicitud del PRC de ratificar esos compromisos por escrito o de forma pública, Zuloaga ha explicado que en estos días se están produciendo la ronda de consultas de los grupos parlamentarios del Congreso con el Rey para iniciar el proceso de investidura de presidente de Gobierno y se han producido reuniones de Sánchez con los principales partidos.

"A partir de entonces vendrá la negociación con el resto de grupos políticos, donde el PRC tiene un diputado", ha dicho.