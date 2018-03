PRC pedirá en Santander y el Parlamento la paralización de los espigones de La Magdalena

El portavoz del grupo municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, y el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, han dado a conocer este martes en rueda de prensa esta iniciativa, que llegará al Pleno del Ayuntamiento el próximo 29 de marzo a través de una moción y a la Cámara regional en la primera sesión que se celebre en el mes de abril con una proposición no de ley.

Los regionalistas quieren no sólo que se paren las obras sino que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), de la que dependen los trabajos, realice un estudio de sostenibilidad integral de estas playas de la Bahía de Santander con alternativas que permitan mantener los "incalculables" valores paisajísticos de la zona.

Fuentes-Pila y Hernando han considerado que la obra que se está ejecutando, aunque aún no está concluida, supone "un atentado sin precedentes a uno de los lugares icónicos de Santander" y deriva una "nueva imposición" del PP que "los santanderinos no debemos tolerar". "Desde el PRC consideramos los espigones un atentado paisajístico sin precedentes, una actuación de un impacto brutal y de dudosa eficacia que es necesario paralizar", ha dicho el portavoz municipal.

También ha asegurado que los santanderinos están "ya cansados de la concepción patrimonial que el PP tiene de Santander" porque "actúa como si la ciudad fuese suya tomando decisiones que afectan a nuestro presente, a nuestro futuro y a nuestra identidad" y lo hacen "pese al rechazo unánime y firme de la ciudad". "Nos imponen los espigones y se escudan en un supuesto urdido para impregnar de una patina de participación lo que ha sido una imposición", ha apostillado.

En este sentido, Fuentes-Pila ha considerado que los 'populares' están haciendo "dos trampas". La primera es asegurar que hubo un proceso de participación algo que, a su juicio, no se puede calificar como tal a un cuestionario con preguntas como "¿Desea usted que se estabilice el sistema de playas o desea que desaparezca de forma natural?", y la segunda "trampa" es que plantean que "la única solución es ese monstruoso mazacote con un impacto visual que el PP no ve o no quiere ver".

El portavoz municipal ha recordado que el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Natural, presentó un recurso contencioso-administrativo al proyecto por su posible afección al Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Puntal de Somo, ya que el MAPAMA basaba su afirmación de que no habría tal afección con un informe de hacía 25 años. Ante ello, ha recordado que el recurso se retiró cuando se presentó un informe del Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas que asegura que no había afectación.

En este sentido, Pedro Hernando ha considerado que el Ejecutivo (PRC-PSOE) "no" se equivocó al retirar el recurso ya que se basaba en las posibles afecciones al LIC y, con aquel informe, se aseguraba que no las habría, pero en ningún caso entraba en las posibles efectos paisajísticos de las infraestructuras contempladas en el proyecto de estabilización de las playas de Bikini, La Magdalena y Peligros.

Además, Fuentes-Pila ha indicado que "el PP no cuenta toda la historia" ya que, sobre esos efectos paisajísticos, ya había presentado alegaciones el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento que, a pesar de que "ahora defiende a capa y espada esta aberración", alertó al MAPAMA en 2013 del "impacto visual" de los espigones. "El Ministerio le dijo que serían de roca en lugar de hormigón y con menos pendiente, el PP dio por satisfactoria la respuesta y las consecuencias las vemos hoy", ha criticado el portavoz municipal.

Ante el "daño paisajístico" que está causando ya la construcción de esa infraestructura y las protestas vecinales por la misma, Fuentes-Pila ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual, que "por una vez escuche a los santanderinos, defienda sus intereses y los anteponga a las siglas del PP, algo que no ha hecho hasta ahora".

Y le ha reclamado que no justifique la actuación con que los rellenos de las playas cuestan 70.000 euros al año" porque, ha añadido Hernando, con los 2,3 millones que cuesta este proyecto, "se podrían hacer rellenos durante más de 20 años". El portavoz parlamentario ha puesto como ejemplo que "a nadie se le ocurriría hacer espigones en Tarifa (Cádiz) donde invierten 400.000 euros al año en rellenos de arena".

Hernando ha señalado que los regionalistas llevarán también la exigencia de paralizar las obras de los espigones al Parlamento porque es "un atentado gravísimo contra la ciudad, sus ciudadanos, su paisaje y un espacio especialmente característico no sólo de Santander sino de Cantabria". "Es la capital, la ciudad con más habitantes, nuestro principal atractivo turístico y es, sin lugar a dudas, uno de los motores económicos de la comunidad y, por ello, no podemos dejar esta actitud del PP", ha añadido Hernando.

A su juicio, los 'populares' "no pueden tratar de mantener a toda costa, y con los ciudadanos en contra actuaciones" como la de estos espigones y, por ello, ha esperado que la proposición no de ley para la paralización de las obras sea apoyada por todos los grupos de la Cámara regional para que los organismos competentes "respeten, asuman y lleven adelante".

No obstante. Hernando ha dicho que los regionalistas "mucho nos tememos" que la moción en el Ayuntamiento de Santander será "bloqueada" por la mayoría del PP junto con el edil no adscrito y ex representante de Ciudadanos, David González, que "vota de manera continua con el PP sin justificación alguna".

Una situación que ha confiado que no se dé en el Parlamento y el conjunto de los partido apoyen la iniciativa, pero también ha augurado que pueda salir adelante solo "por mayoría". "Hay que ser responsables porque creo que todavía estamos a tiempo y los políticos estamos para escuchar a los ciudadano y tomar decisiones consecuentes respecto a proyectos que no responden a las necesidades reales", ha concluido.