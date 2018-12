El PRC insta a Zuloaga a solicitar a la Abogacía del Estado un informe sobre la legalidad del tráfico de armas

El secretario general del PRC de Santander y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), José María Fuentes-Pila, ha registrado hoy una solicitud en la que insta a la Delegación del Gobierno en Cantabria a elevar a la Abogacía del Estado una petición para que se pronuncie sobre la legalidad del tráfico de armas con destino a Arabia Saudí desde el Puerto de Santander.

En opinión del regionalista, y dado que la APS no tiene competencias para valorar la legalidad de este comercio, la vía adecuada para resolverlo es elevar a las instancias que sí la tienen la responsabilidad de pronunciarse sobre la legalidad del tráfico. “Es cierto que la APS no tiene competencias, pero hemos de llevar el asunto a quien sí las tiene para tener la seguridad de que no se está actuando al margen de la ley y de que se respetan todas las normas nacionales e internacionales”, ha dicho el regionalista.

En este punto, ha recordado que una resolución no vinculante del Parlamento Europeo del pasado 25 de octubre insta a todos los países miembros a imponer un embargo a la venta de armas con destino a Riad.

Así, la petición del regionalista pretender complementar la actuación ya anunciada por el presidente del Puerto, Jaime González, quien ha comunicado que pedirá un informe, a través de Puertos del Estado, a la Junta Interministerial para que se pronuncie sobre este asunto. Para Fuentes-Pila, es necesario ir más allá, elevar la petición a la Abogacía del Estado para que sea este órgano el que pronuncie sobre los tráficos y su futura continuidad.

Fuentes-Pila ha registrado la solicitud esta mañana en las dependencias de la Delegación del Gobierno.