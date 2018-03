El PRC lamenta que Buruaga "se pliegue" a Madrid y "no reclame el pago íntegro" de las obras de Valdecilla

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha lamentado que la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, "se pliegue, sin dudas y sin fisuras" a las "consignas impuestas" por el Gobierno de Mariano Rajoy y "no reclame el pago íntegro" de la deuda por las obras del Hospital Marqués de Valdecilla.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha advertido que los 22 millones de euros consignados en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 "no saldan la deuda que Rajoy tiene con los cántabros". "Es frustrante constatar que Buruaga antepone los intereses de su partido a los intereses generales de los cántabros", señala en un comunicado de prensa.

Hernando ha recordado que el presidente del Gobierno se comprometió a pagar "íntegramente" las obras del hospital, "firmando" en una carta remitida al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el compromiso de pagar los otros 100 millones de euros adelantados por el Ejecutivo regional.

Por ello, ha incidido en que estos 22 millones de euros presupuestados "obedecen" al inicio del pago de esos 100 millones de euros "y no a saldar parte de los 44 que el Gobierno regional ha tenido que reclamar judicialmente".

"Es inadmisible que Buruaga pida la retirada del recurso porque se ha puesto de manifiesto el uso de triquiñuelas por parte del Gobierno central. En 2017, dijeron que la partida no se incluía porque la de 2016 no se había justificado. Si esto fuera cierto no volvería a aparecer ahora", ha remachado.

Para el portavoz regionalista, Buruaga "no ha conseguido nada y no tiene medalla de la que presumir" porque, en su opinión, "lo único" que ha hecho la presidenta del PP cántabro "es someterse a los intereses de su partido en lugar de defender los intereses de los cántabros".