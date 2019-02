El PRC tacha de "propaganda electoral" el III Plan de Juventud

Así lo ha señalado este martes en una rueda de prensa el portavoz del grupo municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, que, acompañado del secretario general de Juventudes Regionalistas de Santander (JRS), Diego García, ha criticado al PP por anunciar un plan "sin presupuesto, sin cronograma y sin método evaluativo de las medidas" que incluye.

"Tras una legislatura en blanco en materia de juventud, se nos presenta este documento que es un mero brindis al sol", ha dicho Fuentes-Pila, para quien el PP ha elaborado este plan solo como "propaganda electoral" al acercarse el 26 de mayo.

Y es que, ha indicado, el segundo Plan de Juventud concluyó en 2015 y desde entonces el PP "no ha hecho nada" y además, para hacer "rápido" este documento, lo ha basado en la Estrategia Nacional de Juventud 2015-2020 a pesar de que "solo queda un año para que concluya".

Para Fuentes-Pila, el PP "ha decidido que, en materia de juventud, Santander no juegue ni siquiera los minutos de descuento". "Lo presentan ahora y no es casualidad porque, a tres meses de las elecciones, es pura propaganda electoral porque en cuatro años no han mirado a nuestros jóvenes", ha añadido.

"Ahora vuelven la mirada ligeramente hacia ellos pero con un documento elaborado a todo correr y sin ningún tipo de rigor", ha dicho el portavoz regionalista, que ha denunciado que la "inacción del PP" ha hecho que Santander no haya contado en cuatro años con un "verdadero plan para los jóvenes riguroso, serio y con políticas que ayuden a un sector de población que se está desangrando".

Como muestra de ello, ha indicado que Santander ha perdido en una década 10.000 habitantes, con la única excepción de 2018 cuando ganó 93 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero, a pesar de ello, la ciudad "perdió 238 habitantes de entre 20 y 30 años" continuando con "la tendencia de envejecimiento" de la capital de Cantabria, donde la edad media de la población es de 46,9 años, cuando la media regional es de 45,3.

"Los jóvenes abandonan Santander justo cuando van a iniciar su proyecto de vida al ver que no lo puede desarrollar en la ciudad", ha alertado el líder regionalista, que ha criticado que el PP "no mira hacia esta realidad a pesar de que es el principal desafío al que se enfrenta esta ciudad y en torno al que no ha hecho nada en estos cuatro años".

Frente a ello, ha señalado que desde el PRC se han llevado al Pleno diferentes propuestas para atender las necesidades de los jóvenes y se ha referido al Plan Integral de Fomento de la Natalidad y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, que se aprobó por unanimidad y "hoy dos años después no se ha hecho absolutamente nada, ni una reunión, ni un solo papel, ni una sola propuesta".

"Imagínense cuántas políticas en materia de juventud se podrían haber desarrollado con los siete millones de euros tirados a la basura con el Metro-TUS", se ha preguntado Fuentes-Pila

Los regionalistas han denunciado las deficiencias del III Plan de Juventud porque este miércoles, 20 de febrero, concluye el plazo para presentar propuestas al mismo y el PRC registrará tres para reclamar que el documento incluya "un presupuesto real, un cronograma eficiente y eficaz y que se establezcan métodos para evaluar las medidas".

"El documento no contará con el voto a favor del PRC básicamente porque no es un plan sino propaganda electoral escrita a toda prisa", ha dicho Fuentes-Pila, y en la misma línea se ha pronunciado el secretario de JRS que ha calificado de "desoladora y dramática" la situación de los jóvenes en Santander por la "política en blanco" del PP.

Diego García ha criticado el plan diseñado por el PP porque "no sólo llega cuatro años tarde sino que además no tiene ni pies ni cabeza" tanto en su proceso de elaboración, porque se basa en "encuestas sesgadas" y no ha contado con "la participación de entidades juveniles", como las medidas contempladas porque "no proponen nada ni tienen plazos concretos".

El representante de los jóvenes regionalistas ha lamentado que, por ejemplo, en materia de empleo solo se plantean medidas de divulgación de programas que "no son efectivas para nada", o en vivienda, donde proponen talleres sobre hipotecas. Así, ha sentenciado que es un plan "vacío", que llega "tarde y mal".