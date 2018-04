PRC insta al alcalde a someterse a una cuestión de confianza ligada al presupuesto y obras en los barrios

El Partido Regionalista de Cantabria ha instado al alcalde de Laredo, el socialista Juan Ramón López Visitación, a que se someta a una cuestión de confianza ligada al Presupuesto y a las obras en los barrios "si realmente quiere ejecutar estos proyectos".

Así se lo trasladó el portavoz regionalista, Pedro Diego, al alcalde en el Pleno de este jueves, en el que estaba prevista la aprobación de una modificación de crédito.

El portavoz regionalista ha calificado de "vergonzoso" que el equipo de Gobierno "no haya conseguido aprobar ni un presupuesto" en toda la legislatura, y lo ha achacado a su "incapacidad para dialogar y llegar acuerdos" con el objetivo de "culpar" a la oposición de su "inoperancia" .

Por ello, el Grupo Regionalista ha acusado al equipo de Gobierno de "escudarse" en la oposición para "tapar su falta de gestión y de diálogo" para sacar adelante "los proyectos que Laredo necesita". En este sentido, Diego ha denunciado que el equipo de Gobierno "no da toda la información" a los grupos de la oposición, para "acusarnos de ser los causantes de que los proyectos no se ejecuten. Hacen mucho ruido, pero el objetivo es no hacer nada", ha sostenido.

El portavoz regionalista ha explicado que "el gran problema" de Laredo es tener al frente del Ayuntamiento un equipo de Gobierno que "no es capaz de dialogar y buscar soluciones" en referencia a los problemas que aducen para la financiación de las obras previstas en diferentes barrios del municipio.

Diego ha sostenido que las obras podrían sacarse adelante con el remanente de tesorería, que ha cifrado en 1,8 millones de euros, en la solicitud de un préstamo por 535.000 euros y en la subvención prevista de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda "que corremos peligro de perder".

"No se pueden escudar en la oposición. La subvención salió publicada en el mes de febrero y, desde entonces, hemos celebrado cuatro plenos. Además de que la moción en la que se recogían los proyectos se aprobó en mayo de 2016", ha remachado.

Para el portavoz regionalista, queda claro "la falta de interés" del equipo de Gobierno socialista por "sacar adelante" estos proyectos. "Nosotros sí queremos arreglar San Lorenzo-Pelegrín, San Antonio, las Casas Amarillas y de Piedra y la piscina. Pero no nos cuenta todo porque hay problemas con la financiación de la piscina y necesitamos el dinero", ha sostenido.