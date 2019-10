PSOE ganaría en Cantabria y el PP recuperaría el segundo diputado, según el CIS

El PSOE volvería a ganar las elecciones generales en Cantabria, al obtener el 24,7 por ciento de los votos y dos diputados, igual que los conseguidos en las del pasado mes de abril con el 25,19 por ciento, según la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El PP por su parte recuperaría posiciones respecto a los últimos comicios y lograría la segunda posición, con el 16 por ciento de los sufragios y otros dos diputados, uno más que entonces, cuando logró el 21,71% de los sufragios.

El quinto diputado que se elige en la comunidad autónoma se lo disputarían Ciudadanos, con el 9,7 por ciento de los votos y entre 0-1 escaños, según la encuesta, y el PRC, con el 8,3 por ciento y entre 0-1, mientras que Unidas Podemos, con el 10,7 por ciento, y Vox, con el 4,3 por ciento, volverían a quedarse sin representación.

En las elecciones del pasado abril, el PRC entró por primera vez en el Congreso con el 14,59% de los votos un diputado, tras situarse como la cuarta fuerza más votada, y Ciudadanos consolidó su escaño, consiguiendo la tercera posición en porcentaje de votos, con el 15,14%.

Según estos resultados, obtendrían escaño en el Congreso el próximo 10 de noviembre los socialistas Pedro Casares y María Jesús Calva, los populares Diego Movellán y Elena Castillo, mientras que el restante recaería en José María Mazón (PRC) ó Rubén Gómez (Cs).

Según la encuesta del CIS, realizada en base a 300 entrevistas en Cantabria, entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, el 62,7 por ciento de los cántabros votará con toda seguridad en los comicios del 10 de noviembre; y no lo hará seguro el 13,3 por ciento; mientras que el resto aún no lo tiene decidido.

Además, del total de personas entrevistadas, el 52 por ciento ya tiene decidido el partido al que votará y el 28,3 por ciento confiesa que probablemente no lo hará, no lo tiene decidido o no contesta.

La mayoría de los encuestados, el 15,3 por ciento, duda entre votar al PP o a Ciudadanos; seguido del 11,9 por ciento que lo hace entre PSOE y Ciudadanos.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos nacionales, Pedro Sánchez (PSOE se sitúa en primera posición con una puntuación media de 3,6; seguido de Pablo Casado (PP), con el 3,4; Albert Rivera (Cs) con el 3; y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) con 2,5.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, la macroencuesta electoral del CIS con vistas a los comicios del próximo 10 de noviembre da la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2% y entre 133 y 150 escaños, por encima de su resultado de abril.

En segunda posición figura el PP con el 18,1 por ciento y entre 74 y 81 escaños, también por encima de sus datos de las anteriores elecciones. La coalición Unidas Podemos se quedaría en una posición similar con el 14,6% por ciento y entre 37 y 45 escaños, mientras que Ciudadanos se queda en el 10,6% y entre 27 y 35 diputados.

Por último Vox se queda en el 7,9% y entre 14 y 21 escaños, por debajo de lo cosechado en abril. Más País, el nuevo partido de Errejón, entraría con el 2 por ciento y dos escaños en Madrid.