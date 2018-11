El PSOE pide a Gema Igual que "sea responsable y defienda la protección de las playas"

Casares se manifiesta así tras conocer las intenciones de la alcaldesa de exigir al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la reunión que celebrarán este lunes, 12 de noviembre, la reanudación de la obra de los espigones en las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikinis.

En este encuentro, el líder socialista quiere que la regidora solicite al Ministerio de Transición Ecológica que se busque la fórmula más "sostenible" para poder disfrutar de las playas en verano "sin dañar medioambiental y paisajísticamente nuestro litoral y la bahía".

"El Ayuntamiento debe ofrecer toda la colaboración y lealtad institucional para corregir aquella mala decisión de iniciar las obras y buscar la alternativa que sea mejor para no dañar las playas, pero tampoco dañar nuestro entorno natural", afirma Casares en un comunicado de prensa.

"Queremos playa pero no a cualquier precio" y "hemos dicho alto y claro que no" a que se continúe la obra de los espigones, afirma, a la vez que exige a la alcaldesa "dejar de mentir" sobre el estado actual de las playas.

"Quiere hacernos creer que algo que ocurre todos los años en esta ciudad, ahora es culpa de no construir estos espigones, pero no por repetirlo más veces, los santanderinos van a creer que por culpa de no haber terminado la obra, ahora hay menos arena en las playas", apostilla.

"Seguramente la alcaldesa no conoce nuestras playas pero los que hemos crecido y vivido siempre aquí, generaciones y generaciones de santanderinos, sabemos perfectamente que los temporales tienen como consecuencia el desplazamiento de estos arenales" enfatiza.

Además, le recuerda que "todos los años" en el entorno de Semana Santa se rellenaban las playas para tenerlas preparadas para la temporada de verano y este año no se ha hecho al estar en construcción el primer espigón, "lo cual es evidente que hace que ahora haya menos arena que en otros años".

El líder socialista recuerda que la petición de paralizar los espigones fue una petición unánime del Parlamento de Cantabria, a excepción del PP. Una propuesta que además apoyan todos los partidos políticos de Santander, salvo el de la propia alcaldesa, y números colectivos sociales y ecologistas, además de la plataforma "Salvar la Magdalena".

De la misma forma, Casares reclama que las decisiones que se tomen de ahora en adelante, tienen que ser consensuadas con todas las administraciones. "Los Gobiernos de España y de Cantabria junto con el Ayuntamiento de Santander y los del Arco de la Bahía deben sentarse para trabajar por una decisión de futuro, sin improvisaciones, que sea respetuosa con nuestro entorno natural y con el conjunto de la Bahía de Santander", sostiene.

SENDA COSTERA

Por último, el PSOE pide a Igual que se interese también por el estado del proyecto de la senda costera entre el faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, paralizado hace tres años y medio, "tras la presión ciudadana para parar una obra que destrozaba el entorno".

"Un proyecto del Partido Popular que atentaba contra el medio ambiente y el mejor patrimonio de la ciudad, que es su litoral, y que debe reiniciarse contando con el mayor consenso posible, con el objetivo de proteger y salvaguardar ese paseo natural privilegiado en Santander", asegura.