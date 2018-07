PSOE, PP y Podemos ven necesaria una reforma fiscal para financiar el SNS pero discrepan en cómo

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, el portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y la portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria, Verónica Ordóñez, han coincidido este jueves en Santander en la necesidad de una reforma fiscal para financiar el Sistema Nacional de Salud, pero han discrepado en la forma de hacerlo.

Para Fernández, la reforma fiscal es "imprescindible" y los impuestos mencionados este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son "necesarios", pero "no suficientes" para resolver los "problemas" que tiene España.

Montero ha dicho en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press que el Gobierno tiene previsto mejorar los ingresos tributarios implantando nuevas figuras (impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunas ya existentes, como el Impuesto de Sociedades, donde el Ejecutivo quiere implantar un tipo mínimo en el entorno del 15 por ciento para las grandes empresas.

Por su parte, Vázquez ha defendido que no se puede llevar a cabo una reforma fiscal que "rompa el equilibrio" entre el número de impuestos y lo que se recauda, mientras que Ordóñez ha asegurado que a su partido le parece "francamente oportuno" un impuesto ambiental porque defiende una "fiscalidad saludable" como forma de prevención.

"Es necesario un aumento de la financiación", ha afirmado la portavoz de la formación 'morada', para apostillar que "hay una bolsa de impuestos que no se recaudan y hay que empezar por ahí" y que es "mucho más urgente y necesario" abordar la salud en todas las políticas públicas.

Así se han pronunciado esta tarde en una mesa redonda durante la primera jornada encuentro '¿Qué transformación necesita el Sistema Nacional de Salud?' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que también han participado el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Miguel Ángel Calleja; la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Ruth Vera; y el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDIDA), Carlos Mur de Viu.

LOS AVANCES "NO VALEN PARA NADA" SI LA POBLACIÓN NO ACCEDE A ELLOS

Todos ellos han coincidido también con el presidente y director general de la empresa farmacéutica MSD en España y Portugal, Ángel Fernández, al señalar que es necesario incorporar los avances tecnológicos como el 'big data' o la medicina de precisión al SNS porque, según ha advertido Fernández en la inauguración previa de este encuentro, los descubrimientos "no valen para nada" si no se llevan a la práctica y la población no accede a ellos.

Así, el directivo de MSD ha afirmado que estos avances como el 'big data', la medicina de precisión o el análisis de información deben incorporarse a la Sanidad porque tienen un "impacto tremendo" de cara al futuro en un campo como el de la salud debido a que "vivimos en un mundo con un cambio imparable" provocado por la denominada revolución tecnológica 4.0.

Para conseguirlo, tal y como ha añadido, es necesario "coordinarse, colaborar y trabajar juntos" buscando "elementos de colaboración y diálogo" para avanzar, aunque a continuación ha reconocido que existen "limitaciones" y "problemas presupuestarios.

En la mesa redonda posterior, el portavoz del PSOE ha reclamado que hay que hacer "compatible" el desarrollo del conocimiento y "más y nuevas especialidades" para "darle una vuelta" al modelo asistencial, así como mejorar la motivación de los profesionales sanitarios y la innovación porque "es muy importante" tener un modelo de incorporación de la innovación "sostenible", "evaluable" y "que se pueda pagar".

En opinión del presidente de la SEFH, el SNS tiene que afrontar retos como cambiar "radicalmente" el proceso de establecimiento de los precios de los medicamento, investigar con medicamentos huérfanos con pocos pacientes y el fomento de la medicina "preventiva, anticipadora, personalizada y de precisión" porque es "vital". A su juicio, solo de esta manera en España se podrán seleccionar a los pacientes que "responda mejor" a los tipos de medicamentos.

INNOVACIÓN, FÁRMACOS BIOSIMILARES Y EDUCACIÓN EN "HABITOS SALUDABLES"

Por su parte, la presidenta de la SEOM ve un reto en el hecho de que se tenga acceso a la denominada "innovación farmacológica" en la que se entienda como "buena innovación" aquella que supone "una mejora" en la salud del paciente, sabiendo "realmente" qué fármacos aportan mejoras y cuáles no. Y ha coincidido con Calleja al referirse a la necesidad de avanzar en el ámbito de los medicamentos biosimilares.

En su turno de palabra, Mur de Viu también ha expuesto que la innovación "forzosamente es muy costosa" al principio, pero que cuando se reducen los costes indirectos se prueba que es no solo "compatible" con la sostenibilidad, sino también una "causa". Asimismo, cree que el SNS "necesita una puesta a punto" para abordar las demandas actuales y ha reclamado, como otros ponentes, en mejorar aspectos relacionados con la planificación y la "eficiencia organizativa".

Asimismo, ha pedido políticas de inversión educativa temprana para el desarrollo de "hábitos saludables" en la población de 3 a 6 años, al tiempo que ha defendido la "enorme cualificación" y capacidad intelectual de los profesionales sanitarios, ya que, ha añadido, posee en una "enorme capacidad de motivación", pero también necesitan "motivación extrínseca".