PSOE-PRC replica a IU que siempre ha mantenido su voluntad de diálogo y no fue quien protagonizó las rupturas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo (PSOE-PRC) ha mostrado su "discrepancia" ante las manifestaciones realizadas por el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Jorge Crespo, al que ha replicado que desde el inicio de la legislatura "siempre hemos mantenido la misma línea de trabajo y nuestra voluntad de entendimiento", y que "no ha sido este equipo de Gobierno el que ha protagonizado las rupturas".

Ante las afirmaciones de Crespo, en las que señalaba que el diálogo entre las partes no se debió perder, la alcaldesa, Esther Bolado, le ha replicado que "tres no hablan si uno no quiere", por lo que ha mostrado su satisfacción porque "el diálogo se vuelva a retomar ya que desde que entramos a gobernar en 2015 siempre hemos estado abiertos a hablar".

"Si en los últimos meses no ha habido diálogo no ha sido porque este equipo de Gobierno no haya querido, ya que nuestra línea de trabajo siempre han sido las reuniones y el entendimiento y por nuestra parte nunca ha habido ningún interés en que no hubiera consensos. Si ahora quieren volver a hablar con nosotros bienvenidos sean", ha subrayado.

También ha matizado que muchos de los asuntos sobre los que se le va a informar en las reuniones, como es el caso de la remodelación de La Vidriera a la que hacía referencia Crespo, "son proyectos en los que este equipo de Gobierno lleva más de un año trabajando y sobre los que ya hemos informado", por lo que "no son temas que vayan a iniciarse como consecuencia de estos encuentros sino que corresponde a una labor que hemos realizado previamente y que ya está en marcha".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, ha mostrado su satisfacción al retomarse las conversaciones con IU pero puntualiza que "no ha sido este equipo de Gobierno el que ha protagonizado las rupturas".

También ha recalcado que "dos fuerzas políticas de marcado carácter social como somos las que integramos el equipo de Gobierno hemos visto cómo en los últimos meses otra que también se suponía de la misma línea como IU ha trabajado más cómoda de la mano de una fuerza conservadora".

"Nos congratulamos de que se retomen las conversaciones con IU pero hasta ahora tampoco ha habido ningún problema en el trabajo que hemos realizado, como lo demuestran todas las obras acometidas y los proyectos que tenemos en previsión, como el traslado de la Biblioteca a Cros que ya hemos avanzado y el posterior arreglo de La Vidriera, o los excelentes resultados económicos de nuestro ejercicio que son los que van a permitir que se lleven a cabo estos proyectos", ha finalizado.