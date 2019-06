El PSOE "traiciona" al PRC y pacta con el PP alternándose en la Alcaldía

"Son unos traidores", ha denunciado el regionalista Gabriel Gómez, que encabezó la lista más votada con tres ediles y a quien la decisión de los hasta ahora llamados a ser socios no le ha causado mucha "sorpresa", pues no se "fiaba" de ellos e intuía que podía pasar lo que ha sucedido en el Pleno de constitución de la nueva Corporación.

Aún así, el candidato del PRC -partido que ha gobernado el municipio todas las legislaturas excepto la primera- ha asegurado que habían dado al PSOE (dos ediles) "lo que pedía", pese a lo cual no se "fiaba" de su líder y candidato, Nicolás Toral Martínez, pues había tenido "problemas" con él, "como ciudadano", ha apostillado.

El acuerdo entre PRC y PSOE estaba "cerrado" el pasado jueves, pero en la última reunión los socialistas pidieron también a los regionalistas "cargos para el PP", que obtuvo dos concejales.

Así las cosas, al final, el PSOE ha pactado con el PP, y han acordado alternarse en la Alcaldía, que ocupará los dos primeros años el socialista Toral Martínez, en tanto que el tercer y cuarto ejercicio sujetará el bastón de mando la 'popular' Rosa Fernández.

En consecuencia, el PRC se va a la oposición. "No hay más remedio", ha evidenciado Gabriel Gómez, que asumirá esa nueva responsabilidad tras encadenar sucesivas legislaturas con mayoría absoluta, porque él no está dispuesto a "traicionar a los que me votaron", ha comparado para concluir.