PSOE y PRC proponen al bipartito que no llegue a "ningún" acuerdo con procesados por corrupción

PRC y PSOE, los dos partidos que sustentan en el Parlamento de Cantabria, piden al Gobierno regional a no llegar a "ningún" acuerdo con los procesados por delitos vinculados a la corrupción y le instan a, en este tipo de casos, mostrar su "conformidad" con los posicionamientos de la Fiscalía en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha avanzado esta tarde el portavoz del grupo regionalista, Pedro Hernando, que ha avanzado que regionalistas y socialistas van a presentar una propuesta de resolución en este sentido al Debate del Estado de la Región que se está celebrando.

De esta forma, los grupos que sustentan al Gobierno regional han respondido a la polémica generada a raíz del supuesto acuerdo que, según publicó un medio de comunicación regional el fin de semana, habrían alcanzado el Ejecutivo regional con los abogados del que fuera director de la sociedad pública Cantur Diego Higuera, nombrado por el PRC y acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos tras gastar, supuestamente, en su propio beneficio casi 133.000 euros de dinero público.

Según este medio de comunicación regional, el Ejecutivo habría llegado a un acuerdo con los abogados de Higuera para rebajar la petición de pena que pesa contra él por este delito y evitar que vaya a la cárcel.

El Gobierno de Cantabria, y concretamente el consejero de Turismo y presidente de Cantur, Francisco Martín, desmintieron ya el lunes este acuerdo y este martes lo ha vuelto a hacer Hernando en el Debate del Estado de la Región.

El portavoz del grupo regigonalista ha asegurado que el bipartito no ha llegado a "ningún" acuerdo extrajudicial en ningún proceso. "No hay ningún tipo de acuerdo", ha insistido por si quedaba "alguna duda".

Respecto a ese caso, Hernando, diputado y abogado de profesión, ha aclarado que a los acuerdos judiciales se llega ante el juez, entre las partes y el Ministerio Público, y ha negado que en este caso concreto se haya alcanzado pacto alguno. "No hay ningún tipo de acuerdo", ha insistido.

Ha señalado que, "por si acaso a alguien le queda la duda de que sí", van a presentar la citada iniciativa para dejar "bien claro" el posicionamiento del bipartito y que la Cámara inste al Ejecutivo a no llegar acuerdos con procesados por corrupción y adherirse a la postura del fiscal.

"Nunca ha ido en nuestro AND", ha sentenciado el regionalista, que ha recordado a los 'populares' los casos de corrupción de su partido o condenas, como la reciente al extesorero nacional y exsenador por Cantabria Luis Bárcenas por la trama Gürtel.

REVILLA: "DOBLE DE CASTIGO" PARA QUIEN SE LE "CACE" CON DINERO PÚBLICO

También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha referido a este asunto en su segundo turno de palabra de la tarde, después de no hacerlo en el primero pese a las críticas de la oposición a este presunto acuerdo.

Revilla ha asegurado que "jamás se le ha pasado por la cabeza" y le da "pánico escénico" el "pactar" o "mediar en algo que es competencia exclusiva de jueces y fiscales" por el "respeto" que les tiene.

El también líder de los regionalistas ha defendido que si a alguien se le "caza" con dinero público, se le aplique "el doble de castigo", "devuelva" el dinero y "caiga sobre él todo el peso de la ley".

Revilla ha defendido que el suyo es un Gobierno "totalmente honrado" y ha asegurado que si tuviera conocimiento "de que alguien mete la mano" el "primero" en denunciarlo sería él.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El supuesto acuerdo Gobierno e Higuera ha salpicado parte del debate vespertino en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en el que varios de los portavoces de la oposición han aprovechado sus intervenciones para criticar este supuesto pacto.

Así lo han hecho durante el Debate la presidenta del PP y del grupo parlamentario popular, María José Sáenz de Buruaga; el portavoz parlamentario de Ciudadanos y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, y el otro miembro de este grupo Juan Ramón Carrancio.

El único grupo de la oposición que no se ha referido a este asunto desde la tribuna ha sido Podemos, que, sin embargo, ya criticó en nota de prensa hace unos días este acuerdo.

Sáenz de Buruaga ha anunciado también que el PP iba a presentar una iniciativa contraria a ese supuesto acuerdo con Higuera y ha animado al resto a votarla al considerar que es "más clara" que la anunciada por Hernando.

Para Buruaga este acuerdo muestra la "hipocresia y la doble vara de medir" de Revilla en materia de corrupción. "A los del PP les manda usted de cabeza a la Fiscalía, pero para los corruptos del PRC pide rebaja de la condena", ha censurado.

"Máximo castigo para los corruptos menos cuandos los corruptos son suyos. Ese es usted", ha censurado.

Por su parte, Gómez (Cs) también ha criticado este supuesto acuerdo, desmentido por el Ejecutivo, para tratar de "cubrir las espaldas de uno de los suyos (El PRC fue quien nombró a Higuera director de Cantur)".

Así, el diputado de Cs ha lamentado, en este sentido, que "toda la vehemencia" que Revilla "muestra fuera de nuestra tierra cuando habla de perseguir la corrupción, se quede en nada cuando vuelve a casa".

Por su parte, Carrancio le ha pedido al Gobierno que no negocie "ningún trato de favor" hacia Higuera.

"Espero que no sea cierto, que se va a negociar ningún trato de favor con alguien que nos ha robado a todos los cántabros. No creo que se les ocurra intentar rebajar las penas que solicita el fiscal. Recuperen ustedes el dinero como puedan, embárguenle o lo que proceda pero no a cambio de la impunidad", ha advertido.

Y es que, a juicio de este diputado, si el Gobierno negocia con Higuera tanto el consejero de Turismo y presidente de Cantur, Francisco Martín, como el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, serán "cómplices" del exdirector de Cantur.