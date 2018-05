PSOE-PRC presenta un presupuesto de 51,3 millones para este año, un 4,3% más

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PSOE-PRC) ha presentado este miércoles el Presupuesto municipal para 2018, que asciende a 51,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,3 por ciento con respecto al ejercicio pasado, cuando la cifra fue de 49,2 millones.

De los 51,3 millones, cuatro se destinarán a inversiones nuevas, y a los que se suman otros 13 más procedentes de proyectos anteriores --7,1 millones de inversiones del año anterior y 6,7 más del remanente de tesorería disponible--, por lo que en total se destinarán más de 17 millones a inversiones.

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; y el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega, han presentado este miércoles en rueda de prensa este Presupuesto municipal contemplado para 2018, que se tendrá que aprobar el próximo 25 de mayo en un pleno extraordinario.

En este sentido, ambos han destacado que este presupuesto se ha confeccionado "pensando en todos los torrelaveguenses y escuchando a los partidos de la oposición" y han asegurado que están "abiertos al diálogo" para negociar con el resto de grupos políticos y "cerrar algún fleco" antes de la comisión que tendrá lugar el próximo martes, día 22.

Así, el alcalde ha hecho un llamamiento al "consenso y a la responsabilidad" de todos los grupos con representación en la corporación local para cerrar sus "pequeñas diferencias" y conseguir aprobar el presupuesto, ya que la ciudad "no se puede dar el lujo de estar semiparalizada".

Para Cruz Viadero, aprobar este proyecto es "básico" para "el desarrollo, el crecimiento y la no paralización de Torrelavega" y ha indicado que, de no lograrse, "no sería el equipo de Gobierno quien perdiese" sino la ciudad, que "daría un paso atrás".

El concejal de Economía ha comentado que todas las medidas propuestas por los grupos de la oposición, que ha calificado como "razonables", se han contemplado y están "materializadas" en el presupuesto.

"Creemos que no dejamos a nadie fuera" ha apostillado con respecto a los grupos y a los torrelaveguenses, ya que "no hay ningún barrio de Torrelavega que se quede sin obra", según las actuaciones contempladas.

Presupuesto social e inversor

En cuanto a las partidas de las cuentas, el regidor ha calificado este Presupuesto municipal como "social e inversor" y ha dicho que permite dar continuidad a proyectos que benefician al conjunto de ciudadanos, dando prioridad y haciendo "una apuesta muy especial" por los colectivos desfavorecidos y a los mayores.

Como ejemplo de continuidad en la mejora de los servicios sociales ha mencionado el aumento de 200.000 euros en las ayudas a suministros para las familias más desfavorecidas, así como otras medidas como la construcción de nuevos locales para mayores en el barrio La Inmobiliaria y en Nueva Ciudad.

También ha destacado las partidas destinadas a la mejora de la seguridad, como las subvenciones para actuaciones en las fachadas (dotadas con 231.000 euros), la apertura de viales en Tanos (369.400 euros), el servicio de prevención de incendios (124.600), el nuevo acceso al barrio Covadonga (110.000) o el saneamiento del barrio Villafranca, en Campuzano (388.000) y las obras en las aceras de la calle Fernando Vallejo (455.700).

Por otro lado, ha manifestado que el equipo de Gobierno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de los jóvenes como de los mayores, se compromete cada año a mejorar un centro cívico de la ciudad y este año será el turno del Centro Cívico Sierrapando.

Por su parte, Pérez Noriega ha señalado que los servicios sociales y el empleo son los "pilares sobre los que se mueven los presupuestos" y ha mencionado otra de las intenciones del Consistorio, que era no depender de la financiación externa. Así, este año "el Ayuntamiento quedara con financiación externa 0, no tendremos deuda con ninguna entidad financiera", ha ensalzado.

Sin embargo, ha mencionado que el equipo de Gobierno está "preparando" la financiación que sí será necesaria para las obras del Palacio Municipal y para el proyecto de soterramiento de las vías del tren, para el que el Ayuntamiento deberá abonar 288.000 euros en este ejercicio, que ya están contemplados en el presupuesto, según Pérez Noriega.