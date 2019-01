El PSOE denuncia que las cámaras son "el enésimo despropósito del Metro-TUS"

El secretario general del PSOE y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, ha denunciado que las cámaras colocadas en todo el recorrido del carril bus son "el enésimo despropósito del Metro-TUS".

En un comunicado, Casares ha afirmado que el hecho de que el equipo de gobierno (PP) haya dado "marcha atrás" a la instalación del programa informático que activaría las cámaras y serviría para identificar las matrículas, como ha publicado El Diario Montañés, "demuestra que todo el proyecto del Metro-TUS "ha sido un fiasco, desde principio a fin". "Una nueva evidencia de un fracaso anunciado y denunciado", ha censurado.

En este sentido, el líder socialista ha criticado "el despilfarro que ha supuesto" la instalación de 41 cámaras "para nada", a la vez que ha indicado que "la alcaldesa decía que no se había tirado ni un solo euro a la basura y la realidad le desmiente cada día". "Primero con la retirada del Metro-TUS, la vuelta al sistema anterior, la inutilidad de los intercambiadores y ahora el no uso de estas cámaras", ha dicho.

"Estas 41 cámaras que pretendían ser una especie de Gran Hermano de la circulación quedan para la posteridad como retrato del despropósito que significa haber tirado a la basura 7 millones de euros para empeorar la calidad del transporte público, no conseguir ni un solo beneficio y haber perjudicado la vida diaria de miles de santanderinos durante meses", ha denunciado Casares.

"Nunca tuvieron sentido"

Además, el líder de los socialistas santanderinos ha considerado que las cámaras de video vigilancia que no se van a activar "nunca tuvieron sentido", lamentando que el objetivo del equipo de gobierno era "criminalizar" posibles infracciones de los vehículos que entraran a circular por el carril bus.

"Siempre nos opusimos a la instalación de estas cámaras de control, pero lo que es evidente es que, después de hacer el gasto, no las instalan porque no hay ni había antes nada que vigilar", ha criticado Casares, al tiempo que ha denunciado que "ahora el PP ponga en valor el comportamiento cívico de los santanderinos".

En cualquier caso, sería más grave aún que esas cámaras que han instalado no puedan desarrollar el programa informático de lectura de matrículas. "Algo que el propio PP siempre ha reconocido que era muy complicado, hasta tal punto que un año después de su instalación no funcionan y dicen ahora que no lo harán nunca", ha añadido.

Por último, Pedro Casares ha asegurado que "lo que nunca debería haber hecho la alcaldesa y el PP es poner en tela de juicio que si se establecía un inútil carril para circular solo autobuses, el resto de usuarios fuera a incumplirlo".