El PSOE denuncia la "falta de inversión real" para Santander "pese a los anuncios de De la Serna"

El secretario general y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, ha denunciado la "falta de inversión real" para Santander en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 "pese a los anuncios" del ministro de Fomento y exalcalde, Iñigo de la Serna.

Casares considera "inaceptables" las cuentas previstas en las que la inversión de 1,9 millones de euros para la integración ferroviaria de Santander "es testimonial", dado que el Ministerio de Fomento debe pagar 100 millones de euros.

"¿Dónde quedan todos esos anuncios en una inversión prevista de 1,9 millones para 2018?; a ese ritmo la integración ferroviaria acabará dentro de 50 años", ironiza Casares.

Por ello, el líder de los socialistas santanderinos considera que el presupuesto "no refleja las numerosas promesas del ministro de Fomento en sus periódicas visitas a Santander", lo cual considera "un nuevo engaño" de quien antes fue alcalde de la ciudad.

"Con los presupuestos generales presentados por el PP y Rajoy, apoyados por Ciudadanos, De la Serna vuelve a demostrar que no respeta a los santanderinos, insultándoles con nuevas promesas sin cumplir, esta vez como ministro", afirma Casares en un comunicado de prensa.

PRESUPUESTO SOLO PARA INFOGRAFÍAS

Para el líder socialista, los anuncios de reforma del MAS, la rehabilitación del palacete Cortiguera y de la Biblioteca Menéndez Pelayo "han quedado en papel mojado" con la inversión de 255.000 euros prevista "cuando la estimación del coste total de esas obras es de 9,5 millones de euros".

"Los 255.000 euros solo van a servir para hacer infografías y que el ministro De la Serna venga a Santander a detallar el estado y evolución de sus anuncios cada fin de semana. O es que igual lo que quiere es ayudar a la alcaldesa a intentar sacar la cabeza entre tantos problemas que ha generado con su gestión en la ciudad" explica el portavoz del PSOE.

En este sentido, Casares recuerda que en marzo se anuncia "solo para rehabilitar el palacete Cortiguera", y convertirlo en un centro de interpretación de la historia de la ciudad, la inversión de más de un millón de euros, con cargo al programa de rehabilitación arquitectónica de edificios singulares del Ministerio de Fomento.

De la misma forma, añade, la rehabilitación de la Biblioteca Menéndez Pelayo o la reforma del MAS forman parte de la inversión prevista de 7,5 millones de euros en un protocolo firmado por el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento para convertir el centro de Santander "en lo que Gema Igual e Íñigo de la Serna han llamado un conjunto cultural único".

"Una vez más el ministro De la Serna vuelve a ofrecer la peor versión de sí mismo. Cuando era alcalde nos acostumbramos a sus infografías sobre proyectos que nunca llegaron como el tranvía, el soterramiento del tráfico en Castilla-Hermida, el parking subterráneo en el Paseo de Pereda o el ascensor panorámico en Mataleñas. Ahora juega otra vez con los intereses de la ciudad anunciando obras para las que después no destina presupuesto", denuncia.

INVERSIONES EN FRENTE MARÍTIMO Y VALDECILLA

El portavoz del PSOE añade que la inversión prevista para la reordenación del Frente Marítimo portuario es de 28.000 euros "cuando se estima que las obras tienen un coste global de 70 millones de euros, es decir un 0,03% del total".

Por último, Casares considera "vergonzoso" que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, "saque pecho" de la inversión de 22 millones de euros para financiar las obras del Hospital Marqués de Valdecilla "y no diga nada de los 44 millones de euros que se han quedado por el camino y de los que el PP no sabe y no contesta".

"Quedan pendientes 44 millones de euros de 2016 y 2017, que si de verdad hubiera un compromiso real con Valdecilla por parte del Partido Popular, habrían incluido en los presupuestos generales para 2018", afirma. "Además, ya no vale ni siquiera con que lo incluyan en los PGE, dado que algunas partidas ya las incluyeron en el pasado en los presupuestos Generales del Estado y nunca las pagaron", concluye.