El PSOE gana sus primeras elecciones en 26 años, PP se desploma y PRC entra por primera vez en el Congreso

El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales de este domingo en Cantabria por primera vez en 26 años, y ha conseguido dos diputados, mientras que el PP se desploma, pierde 20 puntos y cae a la segunda posición, quedándose con un único escaño de los dos que tenía. El PRC ha conseguido por primera vez en su historia un asiento en el Congreso, tras situarse como la cuarta fuerza más votada.

Ciudadanos consolida su escaño y sube a la tercera posición en porcentaje de votos, mientras Vox escala hasta situarse como la quinta formación con más apoyo ciudadano pero sin la fuerza suficiente como para conseguir un diputado. Por su parte, Unidas Podemos (Podemos-IU-Equo) pierde el escaño que consiguió hace tres años en las generales de junio de 2016 y pasa de la tercera a la sexta posición en porcentaje de votos.

De esta forma, los cinco diputados que representarán a Cantabria en el Congreso en la nueva legislatura son Luis Clemente y María Jesús Calva, por el PSOE; Diego Movellán por el PP -el único que repite-; José María Mazón por el PRC; y Rubén Gómez por Ciudadanos.

La jornada ha sido histórica en cuanto a participación, con un 78%, la más alta desde 1996, y nueve puntos y medio más que en junio de 2016 (68,52%). La abstención ha bajado diez puntos, del 31,48 de la anterior convocatoria electoral al 21,91%.

EL PSOE GANA POR PRIMERA VEZ DESDE 1993

El PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales en Cantabria por primera vez desde 1993, y ha recuperado los dos escaños que tuvo por esta circunscripción durante cuatro legislaturas consecutivas, entre 1996 y 2008, después de tener un único diputado en las tres últimas convocatorias electorales -las de 2011, diciembre de 2015 y junio de 2016-. Ha subido del 23,52% al 25,19%, y ha ganado 10.737 votos, pasando de 79.407 a 90.144.

La debacle que el PP ha sufrido en las urnas a nivel nacional también se reproduce en Cantabria, donde pierde la condición de lista más votada que ha ostentado desde 1996. En porcentaje de votos ha caído 20 puntos, del 41,55% al 21,71%, y ha perdido 62.584 votos, pasando de 140.252 a 77.668.

De esta forma, el PP se queda con un único diputado en el Congreso por Cantabria, situación que no se daba desde las primeras elecciones democráticas. De hecho, los populares han tenido dos escaños entre 1982 y 1993; tres de 1996 a 2008; y en 2011 llegaron a sacar cuatro, bajando de nuevo a dos en diciembre de 2015 y junio de 2016.

EL PRC, 'A LA TERCERA VA LA VENCIDA'

El PRC, por su parte, ha conseguido su objetivo de entrar en el Congreso al tercer intento. En 1979 se presentó sólo al Senado, y en 1993 y 2011 al Congreso y al Senado, en ambos casos sin éxito. En la convocatoria de 2011, concurrió como cabeza de lista al Congreso el propio Miguel Angel Revilla, secretario general del PRC, que opta a la reelección como presidente de Cantabria en las autonómicas de mayo.

Pese al handicap de no ser Revilla el cabeza de lista, de no tener cabida en los espacios electorales y de no figurar en las encuestas nacionales, el PRC ha conseguido posicionarse como la cuarta fuerza en número de votos, con un 14,59%, y 52.197 votos. En las autonómicas de mayo de 2015 fue segunda fuerza con casi el 30% y 93.000 votos, y en las municipales con el 22% y casi 72.000 votos.

Ciudadanos, por su parte, ha consolidado su escaño por Cantabria y ha escalado a la tercera posición en porcentaje de voto, pasando del 14,4% al 15,14%, y de 48.626 votos a 54.161, 5.535 papeletas más que en junio de 2016.

Vox, que hace tres años sacó en Cantabria 713 votos, un 0,21%, ha escalado hasta el 11,16%, con un total de 39.945 votos. La coalición Unidas Podemos (Podemos-IU-Equo) ha sido la que peor parada ha salido, tras perder su escaño en el Congreso por Cantabria y caer de la tercera posición en porcentaje de votos a la sexta. Ha pasado del 17,73% al 10,22% y ha perdido 23.290 votos, pasando de 59.845 a 36.555.