PSOE se suma al paro laboral: "No es de justicia que mujeres y hombres no cobren igual por el mismo trabajo"

"No es de justicia que las mujeres y los hombres no cobren lo mismo por el mismo trabajo, y no es democrática una sociedad en la que exista la discriminación por el solo hecho de ser mujer", ha manifestado la secretaria de Organización del partido en la región, Noelia Cobo.

Para ella, se trata de "un día clave para todas las mujeres", porque "es el momento de alzar la voz y defender nuestras libertades y nuestros derechos laborales y salariales".

En un comunicado, Cobo explica que las socialistas han parado hoy, "un día revolucionario, histórico y memorable", para "exigir que se eliminen de una vez por todas los obstáculos que impiden conseguir la igualdad entre hombres y mujeres".

"Las mujeres reclamamos, alto y claro, que se acabe con toda la discriminación y desigualdad de género de la sociedad y que se dejen de producir comportamientos y actitudes machistas que atentan contra la mitad de la población".

En este sentido, la responsable de Organización ha subrayado el compromiso del PSOE con las mujeres. "Exigimos que se continúen impulsando acciones positivas que nos permitan avanzar más en materia de igualdad", ha reclamado.

Recuerda, además, que su partido ha registrado una Ley de Igualdad Salarial y una Ley de Igualdad Laboral, que "van a ayudar a erradicar las situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo y a combatir la brecha salarial", que junto a la precariedad y la temporalidad "confirman el eje principal de la desigualdad laboral de las mujeres".

CRÍTICAS AL PP

Finalmente, tras admitir que en las últimas décadas la situación de las mujeres "ha cambiado mucho", Cobo ha lamentado que "en los últimos años hemos retrocedido en materia de igualdad por los recortes impuestos por el PP desde que llegó al Gobierno central".

Algo, ha dicho, que "no podemos consentir", ni tampoco que "el PP nos arrebate todo lo que hemos conseguido". Al hilo, la portavoz socialista ha añadido que no se puede "tolerar" que los 'populares' hablen del 8 de marzo como un día elitista e insolidario cuando hemos presenciado y hemos sido partícipes de una jornada de máxima solidaridad y responsabilidad".

"Los socialistas no vamos a parar hasta conseguir una sociedad más justa, igualitaria donde no tengan cabida ni la discriminación, ni la desigualdad, ni los estereotipos de carácter sexista, ni los comportamientos y actitudes machistas", concluye Cobo.