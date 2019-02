El Parlamento pide a Costas suspender los expedientes por los atraques de la Pozona de Cuchía

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por mayoría solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que suspenda os expedientes abiertos contra cerca de 60 pequeños propietarios de embarcaciones atracadas en el puerto de la Pozona de Cuchía, en la ría de San Martín de la Arena (Miengo) por ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa presentada por el PP y que ha sido modificada con una enmienda transaccional del PRC ha contado con los votos a favor de la práctica totalidad de la Cámara --PP, PRC, PSOE, y los diputados del Grupo Mixto Rubén Gómez (Cs) y Juan Ramón Carrancio--, y las abstenciones de la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos) y los otros dos integrantes del Grupo Mixto José Ramón Blanco y Alberto Bolado.

A través de la proposición no de ley, el Parlamento de Cantabria pide al Ministerio suspender la tramitación de los expedientes abiertos y así poder iniciar por parte de las administraciones local y autonómica un procedimientos para regularizar el uso de las instalaciones de esta zona.

También se pide al Gobierno de Cantabria que redacte el proyecto "necesario" para la legalización de esta área destinada a embarcaciones náutico-deportivas y a reconocer la urgencia o excepcionalidad por el interés público del proyecto que sea planteado a propuesta del consejero de Obras Públicas y Vivienda.

Por último, plantea incluir dicho proyecto dentro de la planificación portuaria de la Consejería, con el objeto de realizar la tramitación administrativa que fuera necesaria para su ejecución.

EL PLENO PIDE UN PLAN DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA PEQUEÑOS COMERCIOS

También el Pleno ha aprobado, en este caso por unanimidad, una iniciativa del grupo mixto José Ramón Blanco para instar al Gobierno de Cantabria a crear, e implementar en el menor tiempo posible, un Plan Integral para la implantación del comercio electrónico en los pequeños comercios de Cantabria con ayudas económicas para la creación de las tiendas online.

Los grupos regionalista y socialista, que apoyan al Ejecutivo, han asegurado que el Gobierno de Cantabria ya está ayudando al pequeño comercio en este sentido.

La diputada del PRC Ana Obregón ha puesto como ejemplo de este apoyo al sector, las subvenciones al sector minorista y ha anunciado que en el plazo de unos 20 días se publicará una convocatoria de ayudas en este sentido.

"No hablamos de dar ayudas sino que estamos hablando del Plan Integral y un equipo que ayude a los comerciantes de Cantabria", ha dicho Blanco, que cree que el PRC "no ha entendido" la iniciativa.

En contraposición de regionalistas y socialistas, el PP considera que la labor del bipartito para la promoción del pequeño comercio es "paupérrima" y ha asegurado que "no se le conoce ninguna acción o propuesta" para ayudar al sector.

"No se le puede criticar nada a este consejero (Francisco Martín), porque no ha hecho nada", ha dicho el diputado popular Santiago Recio, que aunque ha apoyado la iniciativa, ha asegurado que no espera "nada" del Gobierno.

Según se indicaba en la proposición no de ley aprobada, las ayudas deben cubrir el 90% del coste de implementación hasta un máximo de 5.000 euros.

También se pide crear una oficina y un equipo de asesoramiento técnico que analizará cada negocio que así lo solicite, estarealizará los estudios necesarios para la implementación del negocio en Internet, buscando la solución más efectiva y rentable, es decir, crear tienda virtual propia, integrarse en otras plataformas de comercio online.

Todas las actuaciones que contenga el Plan tendrán que ir encaminadas no solo a la creación del comercio electrónico sino también para asegurar la permanencia del negocio a pie de calle.

Podrán acceder a las ayudas que contenga el Plan y al equipo de asesores técnicos todos los autónomos y pequeños negocios de Cantabria (Empresas de menos de 10 personas incluidos asalariados, propietarios y socios).