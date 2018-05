El Parlamento da 4 meses al Gobierno para presentar un plan de reestructuración de las empresas públicas

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el voto de todos los diputados salvo los tres de Podemos y el de Ciudadanos, una moción que insta al Gobierno regional a presentar, en el plazo de cuatro meses, el segundo plan de reestructuración del sector público empresarial y fundacional, que contenga medidas detalladas en cada uno de los entes, así como los beneficios y ahorros de cada una de ellas.

La moción ha sido promovida por el PP, que ha aceptado una enmienda del PSOE para ampliar a cuatro meses el plazo inicial de un mes propuesto por los 'populares'. La exconsejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, ha dicho que acepta la enmienda en aras del consenso pero que "no tiene ninguna expectativa" de que el Gobierno PRC-PSOE vaya a "hacer nada" en lo que queda de legislatura.

Por el contrario, ha defendido que en su mandato, el PP redujo el número de empresas públicas de 28 a 22 y recortó las pérdidas "una tercera parte". Lo ha dicho en respuesta al portavoz del PSOE, Víctor Casal, que ha recriminado al PP que presente una iniciativa para instar al Gobierno a hacer "lo que ellos no hicieron".

No obstante, Mazas ha considerado "lamentable que en una cuestión como ésta no haya unanimidad". Ciudadanos ha votado en contra y Podemos se han abstenido, en ambos casos porque entienden que los tres partidos que engloban en lo que llaman 'vieja política' "se han puesto de acuerdo para hacer que hacen algo para luego no hacer absolutamente nada".

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, y el de Podemos, José Ramón Blanco, han recordado que el informe sobre el sector público empresarial realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a petición del Gobierno de Cantabria, y en cumplimiento del acuerdo con Ciudadanos para la aprobación del presupuesto de 2017, habla de un posible ahorro de 1,8 millones a corto plazo y 30 en cuatro años.

Gómez ha censurado la importancia que el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, dio en la presentación del informe a la parte del mismo en la que se propone un aumento de tasas y tarifas por la prestación de servicios, una parte que según el portavoz de la formación naranja es "nimia y totalmente prescindible".

Para el portavoz de Podemos, el informe de la AIREF deja claro que Cantabria "está en manos de gestores públicos nefastos" y que PSOE, PRC y PP son capaces de ponerse de acuerdo "con tal de seguir manejando" las empresas públicas como "un chiringuito". Blanco ha denunciado el "bloqueo" por parte de los tres partidos, en la Juna de Portavoces del Parlamento, de la comisión de estudio del entramado público empresarial solicitada por Cs y Podemos.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha negado que se haya producido ese "bloqueo", y ha explicado que han acordado esperar a que el Gobierno presente su informe sobre las medidas a implementar en las empresas públicas, "y si no nos convence los grupos pondremos en marcha esa comisión". Asimismo, ha dicho que el Gobierno no está dispuesto a subir tasas y precios públicos, y que está estudiando los pros y contras de las propuestas de la Airef.

Tanto el portavoz del PRC como el del PSOE, Víctor Casal, han recordado que en el sector público cántabro hay empresas y fundaciones que cobran por los servicios que proporcionan, como CANTUR, la recogida de basuras de o tratamiento de aguas de MARE, la venta de entradas del FIS o el Palacio de Festivales, y existen otros servicios, que son sufragados vía impuestos, como los que proporciona la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, el servicio de bomberos y emergencias del 112 Cantabria o las aulas de dos años a cargo de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

Casal ha defendido que habría que distinguir cuál es la contribución del Sector Público Empresarial y Fundacional al déficit de la Comunidad Autónoma en términos de la Contabilidad Nacional, y no tanto si su gasto es una pérdida o no, ya que muchos de esos gastos se producen por la prestación de servicios públicos básicos.

Y en ese sentido, los dos portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno han destacado que según la Unidad de Coordinación, Control y Asesoramiento del Sector Público Empresarial y Fundacional, la cuenta agregada de pérdidas y ganancias en el cuarto trimestre de 2017 arrojaba un resultado de -4,4 millones de euros, un 30% que en las mismas fechas del año anterior, "con lo que algo sí que está ha haciendo bien este Gobierno", ha dicho Casal.

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, ha votado a favor pese a que el PP no ha aceptado su enmienda que reclamaba la eliminación de al menos el 25% de las empresas públicas.