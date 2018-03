El Parlamento pide que los PGE financien la última fase de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas

La iniciativa, apoyada por todos los grupos salvo el PP que se ha abstenido, ha sido impulsada por el PSOE y posteriormente modificada en su propuesta de resolución con enmiendas del PRC y Ciudadanos.

Además de la inclusión de la partida correspondiente en los PGE de 2018, se insta a la Comisión Mixta de Fomento y Cultura a que hagan públicos los criterios que se tienen en cuenta en el programa 1,5% Cultural, así como la puntuación que obtienen los proyectos que se presentan.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha recordado que a través de este programa se han conseguido en dos convocatorias un total de dos millones de euros para la rehabilitación de la iglesia y ha defendido que se debe seguir por esa vía y optar a la convocatoria de 2018, tal y como ha recomendado el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, en lugar de "abrir otro camino que ahora mismo es inviable".

Así, ha recalcado que los presupuestos se presentan el próximo viernes y ya no daría tiempo, y aunque ha admitido que se podría presentar una enmienda, ha dicho que es "más rápida" la vía de concurrir a la próxima convocatoria, que el ministro ha anunciado para julio "y podría estar resuelta para septiembre".

En todo caso, ha opinado que "de lo que habría que hablar" es de "quién es el responsable" de que Cantabria se haya quedado fuera de la convocatoria del 1,5% cultural de 2017. "La solicitud se ha hecho mal, no es un pequeño error técnico", ha dicho Fernández, quien ha recalcado que "sólo 60 proyectos" de un total de 700 que han concurrido a la convocatoria han incumplido las bases, y eso es algo que no se puede subsanar porque los responsables de los proyectos que sí las han cumplido "no lo van a permitir".

Los portavoces del PSOE y el PRC han recalcado que fue un "error técnico" relacionado con la presentación electrónica de los proyectos y al igual que otros portavoces, han reprochado al ministro que no haya hecho nada por solucionar un problema que también ha dejado fuera a esos otros 60 proyectos.

Víctor Casal ha criticado que ni siquiera se haya contestado al recurso de Cantabria contra esa decisión y ha dicho que a la vista de la votación, el PSOE "no es el único que no se fía" de un ministro que "promete una lluvia de millones que después jamás se materializa".

El regionalista Pedro Hernando ha criticado que para Cantabria "no hay ni un euro" mientras en Santander el Ministerio de Fomento va a invertir nueve millones de euros en rehabilitación de patrimonio cultural, no con cargo al 1,5% Cultural sino a través de una partida que se denomina 'Programa de Rehabilitación Arquitectónica".

Por ello, ha pedido al "pillo" del ministro que "cumpla con su compromiso" e incluya la última fase de la iglesia de Comillas en los PGE de 2018 y en esa partida.

Sobre esa inversión en Santander, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha dicho que De la Serna "intenta favorecer a su partido y al ayuntamiento del que sale para ser ministro" con los "errores de bulto que está cometiendo", para que "lo tenga más sencillo" de cara a las elecciones, ha dicho, mientras "se lo niega al resto de Cantabria".

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha dicho que la rehabilitación del Seminario Mayor se ha visto afectada por decisiones políticas de "difícil comprensión", y ha reclamado transparencia.

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Cs, ha opinado que la exclusión del 1,5% cultural por no presentar el proyecto en tiempo y forma "recuerda" a lo ocurrido con la financiación comprometida y no pagada de Valdecilla, y "da la sensación de que es una excusa para castigar a gobiernos que no son afines", una actitud que ha tachado de "intolerable".