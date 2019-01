Pazos afirma que "no le temblará la mano" para combatir irregularidades o "ilegalidades" en la UC

El rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha garantizado que "no le temblará el pulso a la hora de adoptar esa respuesta contundente" si hay casos de "mala praxis" o "ilegalidades" en la institución académica y también a que se castiguen las "conductas amenazantes".

"Vamos a intentar que todas las conductas ilícitas sean castigadas, tanto si se trata de personas externas como si alguna de ellas está dentro de la institución. Nuestra voluntad de extirpar este cáncer no tiene la menor duda", ha afirmado este viernes Pazos durante su intervención en el acto institucional con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, en presencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y otros cargos.

En ese acto, Pazos ha dedicado la fase final de su discurso al referirse a las denuncias de presuntas irregularidades en la UC, que motivaron la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades, y las amenazas recibidas en un anónimo.

Sin embargo, pese a esa situación ha asegurado que su "compromiso" con la UC y su "voluntad" de seguir al frente de ella están "más fuertes que nunca". "Si alguien cree que lo sucedido iba a hacer flaquear mi compromiso con la UC y mi voluntad de gobernarla me conoce poco. Ese compromiso y esa voluntad son más fuertes que nunca", ha advertido.

Respecto a la investigación interna, ha reiterado que ha quedado suspendida "temporalmente", y siguiendo "estrictamente recomendaciones jurídicas", para no interferir en el proceso judicial abierto y en el que ha solicitado personarse la UC.

El rector ha garantizado que va a intentar "que todas las conductas ilícitas sean castigadas", tanto si se trata de personas externas como si alguna de ellas está dentro de la institución.

"Nuestra decisión de extirpar este cáncer no tiene la menor duda", ha dicho Pazos, que también ha señalado que desde la UC "todos los recursos legales para perseguir e intentar que se castigue" conductas amenazantes.

"El daño hecho a mi reputación personal no me preocupa: creo que está acreditada para por los que me conocen, y para los que saben cuáles han sido las medidas, todas tendentes a un mayor rigor, que hemos tomado en estos años en cuanto a la política de provisión de plazas; pero el daño causado a la Universidad no se puede aceptar. En las próximas semanas es probable que el mejor conocimiento de los hechos permita comprender de forma más completa lo que había detrás de los mismos", ha dicho.

"LA CLOACA TIENE QUE ESTAR FUERA DE NUESTRO SISTEMA"

Pazos ha opinado que hay ciertas conductas, como grabar conversaciones ilícitamente, amenazar e intercambiar grabaciones, intentar chalanear puestos de trabajo u otras recompensas a cambio de no hacerlas públicas, hacer negocio con su publicación, que "no pueden tener cabida" en la sociedad y "mucho menos" en la Universidad. Así, ha hecho un llamamiento a "combatir" esta "degradación moral".

"La cloaca tiene que estar fuera de nuestro sistema, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por que así sea. Aquí no se otorgará nunca, mientras yo esté al frente, un puesto de trabajo de ningún tipo, de ninguna categoría digo, mediante la amenaza", ha dicho el rector, que ha reconocido sentir una "intensa preocupación" por la aparición de este tipo de conductas y su impacto en nuestra institución.

Sin embargo, ha asegurado que en esta situación le ha "reconfortado" el "apoyo y la confianza" que le han manifestado la "práctica totalidad" de las fuerzas políticas de Cantabria, empezando por los miembros del Gobierno de la comunidad encabezado por Revilla y Díaz Tezanos.

Además, ha vuelto a agradecer las "muestras de apoyo y simpatía" de representantes de muy diversas instituciones y representantes sociales de nuestra comunidad, así como las "decenas y decenas" de mensajes de miembros de la Universidad.

Revilla, que ha asistido durante unos minutos al inicio del acto, también ha vuelto a expresar, ante estas "turbulencias" en la UC, su "apoyo y confianza" a un "gran rector".