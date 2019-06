Pérez-Cosío avanza a Igual que Vox "no apoyará un gobierno de izquierda podemizada" en Santander

Pérez-Cosío no ha mantenido en este primer encuentro ningún tipo de negociación con la candidata del PP, que ha estado acompañada en la reunión con su número dos, César Díaz, ya que "era una primera toma de contacto para conocernos" y ha sido "muy positivo".

"Lo que sí le he dicho es que en ningún caso voy a apoyar un gobierno de izquierdas y mucho menos de esta izquierda podemizada y que busca la fractura y el enfrentamiento a cada momento", le ha trasladado a la regidora en funciones.

Frente a eso, Pérez-Cosío ha asegurado a Igual que trabajará para que sea posible un pacto entre PP, Cs y Vox porque, a su juicio, "es lo que las personas que votaron a estas formaciones en mayo es lo que querían".

Cuestionado por las dificultades para alcanzar ese pacto al no querer Cs estar en gobierno con Vox, el concejal electo ha confiado en que las negociaciones que se están llevando a cabo en Madrid entre PP y Vox "puedan reconducir esa situación".

En caso de que finalmente se lograse ese pacto, Pérez-Cosío ha dicho que le gustaría poder trabajar en determinadas áreas de gobierno del Ayuntamiento como Policía Local o Cultura, aunque eso no quiere decir que, en caso de abrirse una negociación, vaya a pedir una concejalía.

Precisamente, las reuniones entre PP y Vox no continuarán a priori ya que Igual no ha emplazado a Pérez-Cosío a un nuevo encuentro. "Hay que esperar y cuando me llame la alcaldesa pues ya tendremos las reuniones que correspondan y al ritmo que ella marque", ha dicho el candidato de Vox.

En cualquier caso, y de necesitar el PP el apoyo de Vox, Pérez-Cosío ha avanzado que ya pondría sobre la mesa la "posible entrada en el equipo de gobierno" en función de la "intensidad de apoyo" que los 'populares' requieran de él.

Sobre esta reunión con el representante de Vox, la alcaldesa en funciones ha reiterado que ha sido "una primera toma de contacto" en la que la única cuestión planteada por Pérez-Cosío es que "en ningún caso apoyará a un gobierno de izquierdas".

"Ha sido una reunión cordial y sin ningún tipo de negociación y, dependen de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pues veremos si hace falta otra reunión o no", ha dicho Igual, quien