Personal de los SUAP y 061 convocan tres días de huelga en mayo

El personal sanitario de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y del 061 han anunciado la convocatoria de una huelga para reclamar mejoras en ambos servicios en los que denuncian que "la se ha llegado a una "situación límite" debido a "la falta de medios y la precariedad de las condiciones laboral".

Los casi 300 trabajadores de ambos servicios han convocado huelga los domingos 13, 20 y 27 de mayo, jornadas en las que realizarán paros de 12 horas, de 9.00 a 21.00 horas. Junto a esa huelga, han organizado para el próximo 23 de marzo, viernes, a las 10.30 horas, una concentración frente al centro de salud de la calle Vargas, desde donde discurrirán después en manifestación hasta la Consejería de Sanidad, en la calle Federico Vial 13.

La portavoz del personal sanitario de los SUAP y el 061, la médico María del Rosario Zuloaga, ha dado a conocer estas movilizaciones este viernes en una rueda de prensa en el Hospital de Liencres después de un asamblea en la que los trabajadores han acordado estas protestas "puntuales" y a las que se podrán ir sumando otras.

Ha explicado que se ha tomado esta "drástica" decisión ante las "deficientes condiciones laborales" de los trabajadores de ambos servicios y la situación de "agravio comparativo" en sus retribuciones respecto al resto del personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que trabaja en los centros de salud y los hospitales.

Además, ha criticado que la Consejería de Sanidad ha tomado "desafortunadas decisiones" como suspender las consultas de tarde en los centros de salud o la falta de reemplazos para la sustitución de médicos y "otra serie de equivocadas medidas organizativas".

Unas medidas que, ha dicho, "han provocado listas de espera de hasta una semana para que los pacientes sean atendidos por sus médicos de Atención Primaria, sobrecargando de esa manera los servicios de urgencias y obligándonos a los profesionales del SUAP a realizar esfuerzos por encima de nuestras obligaciones y posibilidades".

Así ha sido como, ha lamentado, se ha llegado a "situaciones límite" y ha puesto como ejemplo lo acontecido en las pasadas fiestas navideñas en las que, ha asegurado, "hemos asistido a la gravísima situación de falta de cobertura de médicos en algunos SUAPs no siendo reforzados o incluso sustituidos por enfermeras y hemos visto cómo se suspendían de manera sistemática nuestros permisos de libranza, alegando falta de médicos".

Pero a ello, ha criticado se suma el "agravio comparativo" en las retribuciones respecto del resto de personal sanitario. "Llevamos más de veinte años luchando para que se equiparen nuestras retribuciones a las del resto del personal sanitario que trabaja en centros de salud y hospitales para que se nos paguen en igualdad de condiciones las jornadas de noche, festivos, turnos y los complementos de peligrosidad y penosidad", ha añadido.

Para negociarlo, ha recordado que se creó un grupo de trabajo para "buscar soluciones" y al que los representantes del personal de los SUAP y el 061 fueron invitados a participar por el SCS ya que en el mismo se iba a negociar la "adecuación retributiva pendiente desde el acuerdo de enero de 2015".

"Pero los interlocutores del SCS pasaron de invitarnos a dicho grupo de trabajo a deslegitimarnos como interlocutores válidos, no respetando principios del actual acuerdo en vigor e incluyendo una modificación de horarios que sabían que no podíamos aceptar porque aumentaría nuestra penosidad laboral, no solucionando los déficits de atención a los pacientes", ha explicado la portavoz del colectivo.

Esa modificación del horario laboral ha explicado que "implica un recorte en el acceso de la población a su médico de Atención Primaria, así como a su cartera de servicios, que tan solo estaría disponible en horario de 8.00 a 15.00 en el mejor de los casos, pues de ahí habría que excluir el tiempo que al inicio de la jornada se destina a los trámites administrativos, así como el que se destina a la atención en los domicilios al final de la jornada".

"Todo ello, como digo, supone un recorte efectivo en cuanto a la accesibilidad del paciente a su médico de atención primaria, situación que puede verse agravada de manera importante con la aplicación de la jornada de 35 horas semanales", ha alertado Zuloaga, que ha señalado que, por toda esta situación, se ha decidido convocar la huelga y el resto de movilizaciones.

Ha asegurado que el personal de los SUAP y del 061 desean que las negociaciones con Sanidad continúen pero ha reclamado la "implicación directa" de la consejera, María Luisa Real, porque "consideramos que los hasta ahora interlocutores del SCS no han sido capaces de avanzar en la solución de conflicto, ralentizando intencionadamente los plazos y actuando con mala fe".