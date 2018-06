Pesca asegura que Tragsa trabaja en la siembra de almeja desde 2016 junto con los mariscadores

La directora general del Pesca del Gobierno de Cantabria, Marta López, ha asegurado que la empresa Tragsa trabaja desde 2016 en los planes de regeneración de las zonas de marisqueo de la almeja impulsados por el Gobierno de Cantabria, un trabajo para cuya realización ha contratado siempre a los mariscadores.

Por ello, ha dicho que es "totalmente falso" que se haya contratado a una empresa ahora para desarrollar un trabajo que antes hacían ellos y ha considerado que la concentración que han hecho los mariscadores este jueves frente al Gobierno es una "medida de presión" porque quieren que "se les paguen unas ayudas sociales por lo que consideran que están perdiendo por no poder recolectar almeja".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la directora general de Pesca, que ha explicado que están pidiendo unas ayudas que "la Consejería no puede dar", dado que no existen, y a pesar de que desde el Gobierno se les propone que pesquen ostras, erizos, percebes u otros moluscos, "ellos solo quieren esas ayudas".

"No pueden pescar almeja por la contaminación y el Gobierno destina 100.000 euros a su regeneración, algo que no se había hecho antes con el PP y que es solo para beneficio de ellos que son los únicos que pueden recolectarla, pero con eso no les vale", ha señalado López.

Ha explicado que, desde 2016, Tragsa se encarga de las labores de siembra y mantenimiento de la almeja en los páramos, incluidos en los planes de regeneración, y ha venido contratando a los mariscadores para esas tareas, que se desarrollan durante un tiempo puntual.

"Ellos tienen mano de obra profesional, conocen el medio y el producto y nadie lo va a hacer mejor que ellos", ha ensalzado López, pero el plazo para las nuevas contrataciones que va a hacer Tragsa para desarrollar nuevos trabajos se abrió en mayo y "ningún mariscador se ha apuntado".

"Ellos lo que quieren es que se les pague también el tiempo que no se estén haciendo esos trabajos porque dicen que, fuera del tiempo de contrato, también bajan a los páramos a ver cómo están las almejas", ha manifestado la directora general de Pesca.

López ha señalado que siempre pensó que los mariscadores hacían eso de forma "altruista" para velar por un recurso que es exclusivo para ellos y, por ello, ha indicado que siente "pena" por el conflicto que están generando, además con "mentiras".

"Ellos saben perfectamente que no se les adeuda ningún dinero y que quieren unas ayudas que la Consejería no puede darles", ha insistido la directora general de Pesca, que ha señalado que tanto ella como el consejero, Jesús Oria, han mantenido varias reuniones con los mariscadores, la última el pasado viernes, y "no han atendido a nuestras propuestas".

Propuestas que, ha indicado, pasan porque, mientras no puedan recolectar almeja, trabajen otros moluscos como las ostras, los muergos (navajas), los erizos o los percebes pero, aunque reclaman ayudas, "recursos no les deben faltar porque no quieren dedicarse a ningún otro".