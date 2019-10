Piélagos aprueba de forma inicial el presupuesto de 2019, que asciende a 19,2 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado este lunes en sesión extraordinaria el presupuesto para este año 2019, cuya cuantía asciende a 19,2 millones de euros.

El documento elaborado por el equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) contó con el voto en contra del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) y de los concejales del PP, Carlos Caramés, José Manuel Alegría, David Diego Pérez-Camino y Almudena Ruiz Peña.

Y es que, según ha informado el Ayuntamiento, de los nueve ediles del PP, solo esos cinco han tomado parte en la votación de las cuentas ya que César Blanco, Gloria Bárcena y Javier Toraya excusaron su asistencia a la sesión, mientras que Carmen Bedoya y Francisco Javier Maldonado se ausentaron antes de la votación.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha explicado a Europa Press las circunstancias de las ausencias de los ediles. Así, dos de los cinco que no han votado se encontraban "fuera" y no han podido acudir a la sesión, y de los otros tres, uno no ha podido acudir por "motivos laborales" y los otros dos también han tenido que abandonar el pleno, que ha durado casi cuatro horas, "para ir a trabajar".

La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, admitió que el citado prepuesto tendrá "una vida corta" porque "llega con retraso" y atribuyó el mismo a distintas circunstancias, entre ellas, la falta de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, aseguró que es un documento que asume todos los compromisos vigentes con el personal y mantiene con "la misma o mejor intensidad", según los casos, los servicios vigentes.

En la misma línea, hizo hincapié en el carácter inversor del presupuesto de 2019 ya que el equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) sigue apostando por la ejecución de nuevas obras de saneamiento, como la que llevará a cabo en el Barrio Sorribero de Renedo (363.000 euros); por la mejora de las infraestructuras existentes, procediendo a la instalación del alumbrado en una zona de Arce, el Barrio de Las Veneras, donde no existía (12.000 euros); la compra de cámaras de video vigilancia para hacer frente al problema de vandalismo, que afecta especialmente a la zona norte del municipio (30.000 euros) o la pavimentación de vías públicas (65.000 euros).

Del lado opuesto, Samperio reconoció que lo que "más tristeza" le produce es tener que recoger 500.000 euros en el capítulo de inversiones destinados a ejecutar los inminentes gastos que ocasionará al Consistorio la ejecución de las sentencias de derribo que pesan sobre algunas de las viviendas de Liencres, a lo que habrá que sumar los casi 400.000 euros incluidos en el capítulo III, correspondientes a los intereses generados como consecuencia del anticipo por parte del Gobierno de Cantabria del importe de ejecución de la sentencia de derribo y regeneración ambiental de las viviendas ilegales del Alto del Cuco.

Por lo que se refiere a ingresos, la regidora municipal aclaró que, en materia de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, puesto que el tipo aplicable será el mismo del ejercicio precedente, se esperan para este año los incrementos derivados de la aprobación, en 2013, de la nueva ponencia de valores, cuyos efectos sobre la base imponible del IBI se seguirá aplicando hasta 2023.

Samperio terminó su intervención recalcando que "el Presupuesto del Ayuntamiento de Piélagos para 2019 mantiene la suficiencia y estabilidad presupuestaria en un momento de dificultad para el Consistorio, en buena medida, gracias a los convenios de responsabilidad patrimonial por indemnizaciones urbanísticas, firmados la pasada legislatura".

El portavoz del PRC, Alfredo Rodríguez Otero, quien incidió en que el documento elaborado por el equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) recoge inversiones por valor de 1,3 millones de euros, para acometer actuaciones en buena parte de las instalaciones deportivas o la rehabilitación del patrimonio municipal para su puesta en valor, que se está ejecutando en fases.

"Me da vergüenza que no se hable, por ejemplo, del Fondo de contingencia, que nos lleva 500.000 euros y de los casi 400.000 euros que estamos pagando por la ejecución de la sentencia del Alto del Cuco", lamentó el edil, quien aseguró que "tenemos una hipoteca que se está comiendo el presupuesto".

Por su parte, el portavoz de AVIP, Luis Sañudo, calificó de "altamente positivo" el mantener el nivel de inversión recogido en el presupuesto de 2019, al tiempo que puso como ejemplo, el saneamiento previsto en Renedo; el mantenimiento de programas municipales como el de la gratuidad de libros de texto (120.000 euros); o las ayudas al estudio (80.000 euros), al tiempo que se refirió a nuevas partidas como la destinada a la renovación de la cubierta del polideportivo de Liencres o a la instalación de una nueva pista de skate en esta localidad.

"Es un presupuesto altamente beneficioso para los vecinos y vecinas de Piélagos", subrayó Sañudo, quien recalcó que ese esfuerzo inversor "no viene de la nada".

Para el portavoz de Cs, Marco Antonio Pelayo, es un documento "continuista, que no aporta nada nuevo, que viene a cerrar un poco el año de lo que ya está hecho", que "se presenta tarde" y al que definió como "el presupuesto de la vergüenza".

El portavoz del PP, Carlos Caramés, criticó que se haya llevado a pleno este presupuesto que, cuando entre vigor, "tendrá una vida de un mes o menos" y consideró que solo el equipo de Gobierno solo lo ha sometido a aprobación para "hacer frente al aumento de gastos para el pago de las nóminas de los concejales liberados", que se han aumentado y que "solo en medio año ya han supuesto un aumento de gasto de 150.00 euros".

En su intervención, el 'popular' también criticó que el aumento de la cantidad prevista para hacer frente a las responsabilidades por los derribos porque, aunque así lo recomienda el interventor "en su responsabilidad" de prever la atención a esos pagos, cree que solo se hace "porque no se fían de que el Gobierno de Cantabria" vaya a abonar las indemnizaciones porque "no tiene partida suficiente".

Por último, el portavoz del grupo municipal PSOE y concejal de Presupuestos, Roberto Ruiz Argumosa, concluyó que "el equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP), dentro de las limitaciones presupuestarias generales y las especiales que tiene -en referencia al casi millón de euros que tiene que destinar para los derribos-, sigue adelante".

"El presupuesto es el que puede ser, lamentablemente tenemos que ajustarnos a ese corsé que no nos hemos puesto nosotros y que, por el contrario, tenemos que intentar sacar ese máximo rendimiento", espetó el edil al grupo popular.