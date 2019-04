Pitma obtiene "beneficios emocionales" del Racing pero no económicos: "ni se esperan a corto plazo"

Lo ha indicado así el director ejecutivo de la empresa, Álvaro Villa, este lunes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa previa a su participación, esta tarde, en la jornada 'Cómo ven nuestros hombres y mujeres de empresa la economía de Cantabria para el año 2019'.

El directivo de Pitma ha resaltado la vinculación de la compañía con la región y la entidad verdiblanca, que estaba en una situación "angustiosa" en el momento de la inversión, en 2017.

Cuestionado por los beneficios, ha reconocido que "es obvio que no hay muchos, de momento", ni tampoco "se esperan a corto plazo", ha agregado Villa.

No obstante, ha puntualizado que se están cumpliendo "todos" los compromisos adquiridos en su día por el club, y ha agregado que el objetivo actual, más que numérico, es deportivo, pues "más allá de que sea viable o no" el Racing, estar en Segunda División B "no es su lugar" y debería "ascender".