El Plan de movilidad eléctrica de Cantabria entra en vigor mañana

El plan está dotado con un presupuesto inicial de 6,8 millones de euros y pretende impulsar y fomentar el uso de medios de transporte eléctricos como vía para conseguir una movilidad sostenible.

Su vigencia es hasta el año 2030 y diseña una estrategia para desarrollar iniciativas que fomenten la movilidad eléctrica, como la instalación de puntos de recarga en diferentes zonas de la región o líneas de ayudas para la adquisición de este tipo de vehículos, además de impulsar el desarrollo, la investigación y la innovación de I+D+i en la universidad y en las empresas de los sectores relacionados con el vehículo eléctrico.

El plan integra en un solo documento la hoja de ruta para el desarrollo e implantación plena del vehículo eléctrico en la región mediante el establecimiento de cuatro ejes de actuación y siete medidas asociadas que permitan convertir a Cantabria en un referente en esta materia a nivel nacional y cumplir con la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria.

Para ello, se realiza un diagnóstico en relación con la situación actual del parque móvileléctrico en Cantabria y las infraestructuras de recarga existentes en la región. Asimismo, se establecen una serie de medidas con un presupuesto inicial asociado agrupadas en cuatroejes de actuación, que son vehículo eléctrico, infraestructura de recarga, impacto económico de la región y gestión pública.

Estas actuaciones, según el Ejecutivo, van a posibilitar que la comunidad autónoma "sea referente" en esta materia a nivel nacional y cumplir con la ejecución de la medida 43 de la Estrategia de acción frente al cambio climático de Cantabria.

El convenio articula la colaboración entre ambas partes tendente al desarrollo de esta iniciativa para impulsar proyectos innovadores que mejoren el entorno socioeconómico de la región.

SITUACIÓN DE CANTABRIA

El parque de vehículos eléctricos de Cantabria se compone de 223 con 46 puntos de recarga, con lo que habría un punto por cada cinco vehículos eléctricos. Sin embargo, según recoge el plan, dichos puntos no pueden proporcionar un servicio eficiente de recarga por estar obsoletos. De hecho, solo 22 estaciones de recarga tendrían potencial de utilización real: ocho de tipo lento, 13 semi-rápidas (una no funciona) y una rápida, que aún no está en funcionamiento.

De este modo, más de la mitad de las estaciones de recarga estarían infrautilizadas, por lo que se propone trazar un nuevo mallado al margen de estos puntos sin que ello impida repotenciarlos en el futuro. Se trataría de optimizar la localización y prestar un servicio realista y adecuado al parque actual y a la previsiones de crecimiento, "teniendo en cuenta que la existencia de una red robusta será un incentivo más para que la población decida decantarse por estas tecnologías".

En este sentido, la hipótesis de crecimiento de vehículos eléctricos en Cantabria para 2020 se estima en unos 500 matriculados, si continua el ritmo de crecimiento del 37% actual.