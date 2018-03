Plataforma Transporte pide revertir el MetroTUS por su "ineficacia y trastornos" e intervenir en el Pleno

Así se lo trasladará el colectivo al equipo de gobierno del PP en el Consistorio en el encuentro, previo al Pleno ordinario de marzo que se celebra mañana, jueves, y en el que la plataforma ha pedido intervenir para plantear varias preguntas.

En un comunicado, esta plataforma -integrada por asociaciones de vecinos y otros colectivos de la ciudad- asegura estar dispuesta a "dialogar y colaborar" para encontrar una solución a este problema y "subsanar las deficiencias" del servicio de transporte, ante lo que muestran su "preocupación y malestar".

En cuanto a las preguntas que desean formular en la sesión plenaria obedecen a que consideran que el MetroTUS es "inoperante", y su puesta en marcha "ha molestado notablemente" a los vecinos por las "divisiones" de ciudad que se han establecido, y que ha propiciado protestas y manifestaciones.

Por eso, quieren cuestionar a los dirigentes municipales si no "sería más fácil, sensato y productivo reconducir" el sistema de transportes público de Santander a cómo estaba a fecha de 31 de enero, y a partir de ahí "analizar y subsanar las deficiencias" que presente.

También desean preguntar si los dos meses transcurridos "no son suficientes", dicen, "para comprobar que no cumple las expectativas con las que fue presentado a la ciudadanía", así como por el "motivo para no tomar una decisión determinante", decisión que se viene "demorando" con "pequeñas modificaciones puntuales" que hacen que el sistema "sea cada vez más difícil de entender e irreconocible".

"¿Van ustedes a escuchar a sus vecinos o es necesario seguir incomodándoles y que estos tengan que seguir saliendo a la calle a demostrar su descontento?" es otra de las preguntas que la plataforma quiere formular en el Pleno del Ayuntamiento.