La Plataforma Transporte Santander interrogará al equipo de Gobierno en el próximo Pleno

La Plataforma Transporte Santander, que aglutina a colectivos que están en contra del nuevo sistema del Metro-TUS y la reordenación de líneas de los autobuses municipales, espera que el equipo de Gobierno (PP) responda este jueves, 26 de abril, a las preguntas que formulará en el Pleno.

En un comunicado, la Plataforma ha indicado que ha registrado para la sesión de este jueves "las preguntas que no pudieron recibir una respuesta en el pleno del pasado mes de marzo", aunque actualizadas en base a los sucedido en el último mes.

Así, la primera pregunta que quieren formular es por qué no se vuelve al modelo anterior después de que la propia alcaldesa, Gema Igual, ha reconocido que el nuevo sistema "no funciona y que se ha equivocado", al tiempo que ha manifestado que se "ha molestado notablemente a los vecinos por las divisiones de ciudad que se han

establecido".

También pretenden cuestionar a los dirigentes municipales si no "sería más fácil, sensato y productivo reconducir" el sistema de transportes público de Santander a cómo estaba a fecha de 31 de enero, y a partir de ahí "analizar y subsanar las deficiencias" que presente.

También desean preguntar si los dos tres transcurridos "no son suficientes", dicen, "para comprobar que no cumple las expectativas con las que fue presentado a la ciudadanía", así como por el "motivo para no tomar una decisión determinante", decisión que se viene "demorando" con "pequeñas modificaciones puntuales" que hacen que el sistema "sea cada vez más difícil de entender e irreconocible".

"¿Van ustedes a escuchar a sus vecinos o es necesario seguir incomodándoles y que estos tengan que seguir saliendo a la calle a demostrar su descontento?", es otra de las preguntas que la plataforma quiere formular en el Pleno del Ayuntamiento.

La Plataforma espera que las respuestas a estas preguntas "sean las que los vecinos están deseando escuchar". Y es que, ha insistido, los santanderinos "siguen sufriendo día a día desde hace tres meses los innumerables trastornos del nuevo sistema de transportes y los cambios que no han mejorado ninguna de las problemáticas cuestionadas".

Los colectivos que integran la Plataforma siguen pidiendo la vuelta al sistema del 31 de enero y, mientras eso no suceda, se concentrarán en la plaza del Ayuntamiento el último sábado de cada mes. De hecho, ya han convocado la concentración para este sábado, 28 de abril, a las 12.00 horas.

"La concentración volverá a ser sonora para expresar el malestar por la mala propuesta y gestión del nuevo sistema de transportes que están sufriendo la mayoría de los vecinos de Santander", ha concluido la Plataforma.