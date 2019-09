PRC-PSOE esperan contar con el apoyo o abstención de PP y Torrelavega Sí al presupuesto que se aprobará el día 13

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) ha presentado este jueves el borrador del Presupuesto para 2019, que asciende a 51,3 millones de euros, de los que 17 son para inversiones. Las cuentas irán el próximo martes a la Comisión de Hacienda y el día 13 de septiembre a un Pleno extraordinario para su aprobación.

Aunque ambos socios de gobierno tienen la mayoría absoluta necesaria para su aprobación, no descartan contar con el apoyo de Partido Popular y Torrelavega Sí, bien con el voto afirmativo, bien con su abstención. ACpT, que había condicionado su apoyo a una partida para compra de vivienda para alquiler, presumiblemente no lo apoye ya que no ha sido incluida.

PRC-PSOE considera que es un presupuesto "social, inversor y equilibrado", que busca "atender las necesidades" del municipio, especialmente en "materia social y de empleo", con 17 millones de euros para inversiones que permitirán "seguir mejorando" las infraestructuras y los servicios que se prestan a los torrelaveguenses.

Entre las inversiones más significativas se encuentran el aparcamiento en altura (1,6 millones), la pasarela de Sniace (1,1 millones), las obras de la carretera de La Montaña (633.000 euros), el saneamiento del Barrio El Hoyo (557.000 euros) o la adquisición de suelo (553.000 euros).

De los 17 millones, 3,3 son para nuevas inversiones, entre las que destacan el proyecto Edusi (976.500 euros), las obras en locales para la tercera edad en La Inmobiliaria, la adquisición de camiones de bomberos o el módulo de atletismo de Santa Ana (300.000 euros para cada una de las tres).

Así lo han indicado en rueda de prensa el alcalde, Javier López Estrada; el primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero; y el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, quienes han recalcado que, a pesar de que sea un presupuesto solo para cuatro meses -elaborado "con cierto retraso" debido a las elecciones y a la formación de Gobierno-, es un documento "importante, social e inversor" y "pensado para la creación de empleo".

Además, han manifestado que la duración de cuatro meses se debe a que el objetivo de PRC-PSOE en esta legislatura 2019-2023 es que Torrelavega tenga presupuesto en enero.

Igualmente, el equipo de Gobierno ha asegurado que, aunque cuenta con una "gran mayoría" en la Corporación, intentará lograr el apoyo del resto de grupos. Tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, se trata de un presupuesto "continuista" que no contempla subidas de impuestos para "seguir en la línea" de la legislatura anterior.

No obstante, ha destacado que los gastos se van incrementando y, dado que los ingresos no aumentan, cada vez el Ayuntamiento tiene menos posibilidades de invertir con el presupuesto anual.

En concreto, en 2019 se contemplan 51,3 millones de euros de ingresos (-0,68% con respecto al año pasado) y 47,9 de gastos corrientes (2,18% más), de lo que resulta el remanente de 3,3 millones, que son los que se destinarán a nuevas inversiones.

En este sentido, ha explicado que el Consistorio podría llegar a endeudarse en un 110% de sus ingresos, que serían casi 60 millones, pero por el momento la estrategia será no recurrir a financiación externa hasta que no sea "estrictamente necesario", por ejemplo a la hora de llevar a cabo el soterramiento o el Edusi.

En cuanto al consenso con los grupos, Pérez Noriega ha indicado que el documento ha estado "más de un mes" a disposición de todos los concejales, que han trasladado algunas sugerencias y consultas que han sido recogidas, como la del edil de Ciudadanos.

Por parte de Torrelavega Sí y del PP, ha dicho que ha recibido "buenas impresiones" y, aunque en el caso de los 'populares' aún no sabe cuál será su voto, ha avanzado que espera "como mínimo la abstención" al no haber recibido "ninguna petición expresa".

Por último, en cuanto a ACpT ha lamentado que es "muy difícil llegar a un acuerdo" porque los presupuestos ya están "bastante ajustados" y el grupo ha pedido incluir una partida de 700.000 euros para la compra de viviendas de alquiler, pero no ha precisado "de donde quitar".

Por su parte, el primer teniente de alcalde ha asegurado que el documento permitirá "continuar con la recuperación de Torrelavega iniciada en la legislatura anterior" y está pensado "para toda la población", haciendo hincapié en la parte social y en las personas a las que les cuesta llegar a fin de mes, pero también en el empleo en general, en los pequeños empresarios, en los emprendedores y en los mayores, ha dicho.

PARTIDAS E INVERSIONES

Así, además de las ya mencionadas, incluye partidas para la remodelación de la plaza Covadonga (529.000 euros) y la calle Ancha (512.000), el centro cívico de Sierrapando (461.000), el saneamiento del barrio Villafranca (388.000), las aceras del Paseo del Niño (372.000), el parque Lasaga Larreta (337.000), la apertura de viales en Tanos (334.000), etcétera.

En el apartado de nueva inversión se encuentran también las destinadas al plan de ahorro y eficiencia energética (250.000 euros), mejoras en el matadero municipal (200.000), al depósito San Bartolomé (165.000), maquinaria de limpieza (100.000), subvención para ascensores (100.00), bombeo de la toma de agua de Somahoz (100.000), mejoras en la sede de la Policía Local (95.000) o el ascensor del Mercado Nacional de Ganados (60.000), entre otras.