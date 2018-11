El Pleno aprueba la modificación presupuestaria de 1,2 millones

El Pleno de Torrelavega ha dado luz verde, en la sesión ordinaria celebrada este jueves, a una modificación presupuestaria por importe de 1,2 millones de euros, que ya había sido aprobada la semana pasada por la Comisión Informativa de Hacienda y que contempla partidas para repartir el remanente del ejercicio anterior y cumplimentar otras "carentes de presupuesto".

Concretamente, la modificación incluye 819.000 euros para la adquisición de suelos e inmuebles a lo largo de 2019, 80.000 euros adicionales para el futuro Centro Cívico de Sierrapando y 190.000 para "regularizar" la situación del Ayuntamiento en relación al IVA del Teatro Municipal Concha Espina (TMCE).

Además, incluye otras destinadas a construir la estatua de 'Gelin' que se ubicará en el entorno de Cuatro Caminos, para el pago de seguros, a instalaciones eléctricas de algunos barrios y para el pago de un atraso en una subvención para la junta vecinal de Viernoles, entre otras.

La modificación ha sido aprobada con los votos favorables de los partidos del equipo de Gobierno (PSOE-PRC), Torrelavega Sí y Rufino Sasian, que ha asistido al Pleno por primera vez como concejal no adscrito. Mientras, ACpT ha votado en contra y el PP se ha abstenido.

Torrelavega Sí ha apoyado este punto por haber encontrado partidas con las que está de acuerdo, como la climatización de la escuela de adultos, la reforma del centro cívico, la adquisición de suelo, etcétera. Así, a pesar de que hay otras con las que no coincide, ha decidido votar a favor tras ponerlas "en la balanza", según ha dicho el concejal Arturo Roiz.

Por el contrario, ACPT ha votado en contra al considerar que el presupuesto ya era "nulo" y el modificado "también" lo es, además de que, según Iván Martínez, el equipo "no ha sido capaz de cumplirlo" y solo se ha ejecutado en un 19,4%. "De 19 millones a día de hoy solamente se ha cumplido con tres", ha asegurado.

Además, los 'populares' se han abstenido y han argumentado que el modificado intenta "ocultar el fracaso de gestión de este año" y "no recoge la realidad presupuestaria del Ayuntamiento" porque considera que hay "muchos más recursos" que no se van a utilizar, ya que, tal y como ha recordado la edil Natividad Fernández, el año pasado sobraron ocho millones de euros y a su juicio este año "van a sobrar más".

Además, ha dicho que "no es momento" para aprobar la modificación porque "no queda casi tiempo" para ejecutar las medidas que contempla, aunque el partido ha decidido no dar su voto negativo para permitir al Gobierno utilizar el dinero y "no perderlo", según ha explicado.

En este sentido, el concejal socialista José Luis Urraca ha respondido que estas son las fechas en las que es "habitual" hacer las modificaciones y que la cantidad "entra dentro de la normalidad", además de que el remanente se usará para actuaciones y la finalización de obras que el Consistorio tenía comprometidas.

En cuanto a la partida de la modificación destinada a la adquisición de suelos e inmuebles, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha mencionado la intención del Ayuntamiento de hacerse con los locales del antiguo cine Pereda a través de su expropiación para acometer la rehabilitación y ampliación de las dependencias del Palacio Municipal.

'SÍ' AL PLAN ESTRATÉGICO Y OTROS TEMAS

Por otro lado, se ha aprobado también el documento definitivo del Plan Estratégico 2016-2026 para Torrelavega, con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) y de Torrelavega Sí; con el 'no' de ACpT y PP y la abstención dde Sasian.

El primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, ha mostrado su satisfacción y ha agradecido a todos los grupos la participación en su elaboración.

Sin embargo, ACPT ha lamentado que se haya aprobado este proyecto sin unanimidad y ha acusado al equipo de Gobierno de utilizar el documento estratégico para incluir "cosas que no deberían estar", como el Parque Tecnológico y Empresarial de Las Excavadas, que "se contradice" con otras medidas como el desarrollo del polo ganadero o la potenciación de suelos de alto valor agrológico.

Además, el concejal no adscrito y el PP han criticado que el Plan Estratégico lleva "tres años de retraso" porque aún no se ha llevado a cabo "absolutamente nada" de lo que incluye.

También, en la sesión de este jueves, se han aprobado por unanimidad algunos puntos como el expediente de contratación del servicio para los programas de conciliación laboral y familiar 'Abierto en Vacaciones y 'Abierto en Vacaciones para todos', así como el expediente de contratación para la adjudicación de prendas de trabajo para el personal municipal.