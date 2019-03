El Pleno da luz verde a la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada en 2017

El Pleno de Torrelavega ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación de dominio público municipal y de los espacios privados de uso público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, gracias a los votos favorables del equipo de Gobierno (PSOE-PRC), Torrelavega Sí y el concejal no adscrito Rufino Sasián y con la abstención de PP, ACpT y Torrelavega Puede.

Tal y como ha explicado el concejal del PRC Pedro Pérez Noriega, en estos dos años desde que se aprobó la ordenanza han sido "testigos" de que tiene "algún defecto" y es "mejorable y subsanable", por lo que en esta modificación se han incluido algunos puntos a partir de sugerencias de la Asociación de Hostelería de Cantabria.

En concreto, las peticiones que se han incluido han sido la posibilidad de colocar una fila más de mesas en las terrazas -hasta ahora sólo se podía poner una_siempre que se mantenga la anchura de 1,80 metros libres, y la incorporación de una tarifa de temporada entre los meses de marzo y octubre.

Por el contrario, no se ha incluido la sugerencia de aplicar siempre el horario de terrazas de verano porque los miembros de la Comisión de Hacienda han considerado que el actual es "suficiente" y permite "compaginar" la actividad hostelera con el descanso de los vecinos. Además, tampoco se ha aprobado la petición de que exista un apercibimiento previo en las sanciones graves, aunque si lo hay en los casos leves.

Los grupos que se han abstenido -PP, ACpT y Torrelavega Puede_ han coincidido en que el "problema" es que, aunque se apruebe la ordenanza, "luego no se cumple" dado que ya la anterior "no se estuvo siguiendo".Además, el concejal de ACpT Iván Martínez ha opinado que permitir que se coloque una fila más de mesas "entorpece la movilidad" de personas discapacitadas, además de que poder ocupar un 50% del suelo en las calles peatonales es "excesivo".

Por su parte, la 'popular' Natividad Fernández ha criticado que cuando se aprobó hace dos años se hizo "a espaldas de la ciudad" y "sin tenes en cuenta a vecinos ni hosteleros y ha recordado que el PP dijo "desde el principio" que "su aplicación iba a traer problemas". "Más que ordenanza podríamos llamarla desordenanza", ha sentenciado.

Por el contrario, los grupos que han apoyado la modificación han indicado que se ha logrado un "alto grado de consenso" atendiendo las sugerencias del sector o que lograr la convivencia con los vecinos en zonas donde se desarrollan actividades económicas es un "equilibrio complejo", tal y como han dicho el edil socialista José Luis Urraca y la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante.

SERVICIO DE LIMPIEZA

Por otro lado, la Corporación ha aprobado también los pliegos y el expediente de contratación, autorización de gasto y apertura de procedimiento de adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de limpieza en centros públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y otras dependencias.

Este punto ha contado con el apoyo de PSOE, PRC, Torrelavega Sí y Rufino Sasián; la abstención de PP y Torrelavega Puede; y el voto en contra de ACpT, que ha argumentado que no se ha incluido en el pliego una moción que pedía una cláusula que exigiera no contratar a empresas que no aseguren el cumplimiento de los derechos humanos.

En cuanto a la abstención, los 'populares' han explicado se debe a que es "una corrección de errores" del pliego que ya aprobaron hace un mes con su apoyo, ya que según ha indicado la concejala, lo que cambia es el importe y la duración del mismo. En este sentido, ha opinado que los ediles encargados de este documento "no se lo leyeron", por lo qye ga dicho que son ellos "los que tienen que solucionar los errores que han tenido".

Por su parte, PRC y PSOE han explicado que se ha debido a unas "modificaciones técnicas" para la "mejora" del pliego anterior, que se realizó con los representantes sindicales de los trabajadores y que sirve "de ejemplo" para otros contratos del Ayuntamiento.