El Pleno aprueba la recepción de El Malecón y las "cuatro deficiencias" se subsanarán

El Pleno ha aprobado este martes, con los votos a favor de PSOE, PRC y Torrelavega Sí, la abstención del PP y el 'no' de ACPT y Torrelavega Puede, la recepción de las obras de remodelación del campo municipal de deportes de El Malecón, que finalizaron en 2012 y pasan así a ser propiedad del Ayuntamiento, que subsanará las "cuatro deficiencias" que presentan las instalaciones y que están pendientes de intervenir tras las "96 detectadas en su día", según ha indicado el concejal del área, Jesús Sánchez.

El socialista ha valorado el paso dado por la Corporación, con el que "por fin" el renovado complejo pasa al Consistorio tras los trabajos de mejora realizados por el Gobierno de Cantabria, presupuestados inicialmente en unos 6 millones y que superaron finalmente los 7 después de un modificado del proyecto.

Con la luz verde que ha dado la Corporación en la sesión plenaria, de carácter ordinario y correspondiente al mes de marzo, se "pone fin" a una "historia" iniciada hace seis años, cuando acabaron las obras. El objetivo de la votación era, por tanto, y en palabras del responsable de Deportes, "acabar de una vez por todas con este asunto y priorizar que una inversión de más de siete millones pase a ser propiedad del Ayuntamiento", porque "no podemos esperar más", ha remachado.

En similares términos se ha expresado el portavoz socialista, José Otto Oyarbide, para quien lo importante es "solventar" este problema, con una solución que puede ser "mejor o peor", pero que sirve para poner fin a una situación "inestable, alegal y de inseguridad". Es decir, para terminar con la "incertidumbre" que existía en torno a la "mayor inversión" del Ejecutivo autonómico de los últimos años, en concreto de la legislatura 2007-2011, solo comparable -ha dicho- al desembolso realizado en el Palacio de Justicia y el Boulevard Ronda, aunque este último fue sufragado con fondos europeos.

El edil del PSOE -que asegurado que las deficiencias se subsanarán de forma "inmediata"- ha considerado "emblemática" la obra realizada en El Malecón, que ha sido premiada a nivel internacional, y ha destacado además que estas instalaciones son las de "mayor aforo" de la ciudad, recordando en este sentido que no solo se destinan a eventos deportivos, sino también de otro tipo, como el concierto que Scorpions ofreció en verano.

También ha respaldado la recepción de los trabajos la portavoz de Torrelavega Sí y exalcaldesa de la capital del Besaya, Blanca Rosa Gómez Morante, quien ha subrayado igualmente que fue "una de las obras importantes" de una legislatura "igualmente importante" para Torrelavega.

Se realizó, ha agregado, en base a un "buen proyecto", dirigido por el arquitecto torrelaveguense Javier Terán, y ha explicado el apoyo de su grupo para "dar respuesta" a un asunto pendiente de solventar desde hace seis año, porque los distintos responsables en el Gobierno cántabro -ha dicho- "han ido pasando olímpicamente" del tema.

Así, ha justificado el 'sí' de su formación "por responsabilidad", porque el proyecto acometido en El Malecón "fue un buen partido", aunque "la prórroga ha sido difícil y complicada", un "desastre", ha comparado Gómez Morante usando un símil futbolístico. En este punto, ha admitido que a Torrelavega Sí no les "satisface" que el Ejecutivo haya contemplado "solo" 50.000 euros para subsanar las deficiencias en el campo.

El PP, en cambio, se ha abstenido, para "no obstaculizar" la recepción de El Malecón, que "hace mucho tiempo" que debería haber revertido a Torrelavega y sus vecinos. A juicio del concejal Enrique Gómez Zamanillo no se puede "dilatar más en el tiempo" que el campo de fútbol "siga abandonado" por el Gobierno de Cantabria, que en "seis años" no ha realizado labores de mantenimiento, por lo que la "mayoría" de las deficiencias que presentan las instalaciones vienen de esa "inacción".

Al respecto, el edil 'popular', que ha "entonado el mea culpa" en este proceso en la parte que corresponde a su partido, ha advertido de que si no se recepcionan las obras, no se podrán arreglar los fallos. Así, la situación de "standby", ha dicho, "no viene bien a nadie".

"VENDETTA"

Sin embargo, pese a los argumentos anteriores, se han opuesto a la recepción de las obras de El Malecón los grupos Torrelavega Puede y Asamblea Ciudadana por Torrelavega. La formación asamblearia ha apuntado que los trabajos realizados son "herencia" del Gobierno de Cantabria, que tiene que entregar el campo "en condiciones" a la ciudad. "Como Ayuntamiento es lo mínimo que podemos pedir. Que se nos entregue una obra en perfectas condiciones", ha sentenciado el concejal Alejandro Pérez, quien ha asegurado que "son muchas más de cuatro" las deficiencias que presentan las instalaciones.

Por eso, este edil considera que se trata de "un acto de sumisión" al Ejecutivo PRC-PSOE, con el que los partidos que sustentan al Ayuntamiento "rinden pleitesía a sus jefes de Santander", al "asumir" con recursos municipales los "errores" cometidos por "otros".

En este sentido, ha lamentado la "profunda irresponsabilidad" de quienes han permitido "dar por bueno un engaño, una estafa", ya que se ha referido a diversos informes que cifran en al menos 120.000 euros la reparación de los fallos y necesidades que presentan las instalaciones, que también tienen "barandillas cayéndose", fachadas por permeabilizar o señales por colocar.

"Esto es una vendetta", ha manifestado Pérez, para denunciar que el Ayuntamiento de Torrelavega está "asumiendo" la titularidad de un campo de fútbol que presenta deficiencias que van a tener que "pagar" -ha vaticinado- "todos" los vecinos.

Desde Torrelavega Puede, su portavoz, David Barredo, ha considerado que la recepción de la obra debería aprobarse igualmente cuando estén "todas las deficiencias subsanadas".

En su segundo turno de intervención, el concejal de Deportes ha valorado que haya "gente que juega al ataque", para hacer "avanzar" a Torrelavega, mientras que otros lo hacen, ha lamentado, "a la contra", para "destruir" lo que hay o lo que se puede mejorar. "Siempre hay gente que empuja el carro y gente que pone palos en las ruedas", ha remachado.

Sánchez ha negado además que haya "ningún tipo de sumisión" en el seno del equipo de gobierno municipal (PRC y PSOE) respecto al Ejecutivo regional (conformado en la actualidad por la misma coalición), ya que el bipartito local ha sido "reivindicativo, del primer al último día", tanto cuando dirigía Cantabria el PP como cuando lo han hecho socialistas y regionalistas.

OTROS ASUNTOS

El Pleno también ha aprobado otros asuntos, como diferentes expedientes de expropiación forzosa (una finca en Sierrapando, cuatro locales en Julián Ceballos, para la ampliación de viario entre Miravalles y la conexión peatonal con La Llama, o la ampliación de otro en Campuzano).

Asimismo, se ha aprobado una ayuda directa a Cocinart Torrelavega y de forma inicial la modificación de la ordenanza municipal que regula la subvención de obras en fachadas y edificaciones de carácter residencial, así como en construcciones incluidas en el Plan Especial de Protección y Catalogación del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad.

El edil del área, José Otto Oyarbide, ha destacado que el cambio se produce tras 18 años sin modificarse, lo que supone un "claro ejemplo" de la apuesta del Ayuntamiento por la regeneración urbana, para lo que las ayudas pasarán de actuaciones a 2.400 a 4.000 euros en fachadas, siendo un 30% subvencionable como máximo. Ha recordado que en la última década se han beneficiado 474 comunidades de propietarios y que solo el año pasado se concedieron 93.000 euros de ayuda, una cifra "récord" que se espera aumentar este 2018 para que Torrelavega luzca una "mejor imagen".