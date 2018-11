El Pleno rechaza la modificación de 529.000 euros para obras y deja sobre la mesa los proyectos

El equipo de Gobierno del PRC en el Ayuntamiento de Astillero no ha conseguido sacar adelante, en el Pleno extraordinario de hoy, la modificación presupuestaria por importe de 528.990 euros que ha propuesto para financiar con cargo al superávit cuatro proyectos de obras. La oposición también ha impuesto su voluntad al acordar dejar sobre la mesa los proyectos para mejorarlos, dado que los consideran "insuficientes".

Se trata de las obras de urbanización la plaza de la calle Santa Ana, por importe de 95.310 euros; la remodelación de espacios en el Barrio La Casona, con una inversión de 122.090 euros; las obras de urbanización y mejora del entorno en el Barrio Almirante Churruca, por 116.402 euros; y el acondicionamiento y rehabilitación del suelo del Pabellón José Ramón Sánchez, por importe de 195.188 euros.

La propuesta de la modificación presupuestaria ha decaído con el voto en contra del PSOE -exsocio de gobierno del PRC-, del PP y del concejal no adscrito Javier Fernández Soberón, mientras que IU ha votado a favor pese a estar en desacuerdo con la gestión regionalista, que ha tildado de "nefasta", al considerar prioritario que el dinero del superávit se destine a obras.

Por su parte, la decisión de dejar sobre la mesa los proyectos para mejorarlos se ha aprobado con el voto en contra del PRC, la abstención de IU y el voto favorable del resto.

El alcalde, Francisco Ortíz, ha censurado que con esta decisión, "los vecinos se quedan sin obras" y los 529.000 euros de la modificación "van encaminados ya a los bancos, para el pago anticipado de deuda". Además, ha dicho que si realmente no les gustan los proyectos, los grupos de la oposición deberían "ser valientes" y votarlos en contra, no dejarlos sobre la mesa, porque están redactados y pagados y no se pueden modificar sino que habrá que redactar otros.

Todos los grupos de la oposición han acusado al equipo de Gobierno de incumplir el acuerdo plenario de junio, en el que se aprobaron por unanimidad las obras a ejecutar, al no presentar el proyecto para la construcción de aceras en la calle Mediterráneo de Guarnizo, y han afirmado que el resto de proyectos son "parches" y "chapuzas" con los que se crean "barrios de primera y de segunda" al no contemplar intervenciones integrales.

Asimismo, han vuelto a acusar al PRC de prepotencia, falta de diálogo e improvisación, y le han reprochado que haya tardado cinco meses en presentar la modificación presupuestaria y los proyectos.

La portavoz del PRC, Maica Melgar, ha explicado que no se ha podido traer hasta ahora porque es cuando se ha alcanzado la situación de equilibrio presupuestario, y ha defendido que las obras propuestas son "las necesarias".

Ha afirmado que han sido los grupos de la oposición los que "han hecho lo imposible para que pase el tiempo", y ha señalado que el proyecto de la calle Mediterráneo no se ha incluido porque "no es solo poner aceras" sino que conlleva otros procesos como expropiaciones y pedir permisos.

El portavoz del PSOE, Salomón Martín, ha afirmado que "puede llegarse hasta a malgastar el dinero por no dar una solución integral" a las zonas en las que se pretende actuar, y ha reprochado al PRC que no invierta "ni un euro en Guarnizo", crítica que han repetido todos los portavoces de la oposición.

A juicio del PSOE, los proyectos presentados por su exsocio de gobierno --en minoría en la Corporación desde la ruptura del pacto--, son "insuficientes a todas luces", "no recogen las necesidades de los vecinos y no responden a las carencias de las zonas en las que se quiere actuar".

Por su parte, el portavoz del PP y exconcejal de Obras, Fernando Arronte, ha dicho que ha sido una legislatura "muy triste", en la que "las únicas obras que han sido capaces de terminar -el PRC- son las que el PP dejó iniciadas" en la anterior legislatura. "Aquí ha trabajado la oposición", ha afirmado.

El edil no adscrito Javier Fernández Soberón, exconcejal del PP, ha pedido al alcalde que rectifique y presente al Pleno una nueva modificación acorde al acuerdo plenario de junio para que ese dinero no se pierda, y ha sido quien ha propuesto dejar sobre la mesa los proyectos, propuesta que ha salido adelante con el apoyo del PSOE y PP.

Por su parte, la portavoz de IU, Leticia Martínez, ha coincidido en que las soluciones que recogen los proyectos "se quedan cortas", y ha explicado que les ha costado mucho decidir el sentido del voto pero finalmente han decidido apoyar la modificación para que el dinero vaya a obras y no a los bancos. La portavoz del PRC les ha replicado que "condenar a los vecinos que se iban a beneficiar de estas obras es un gran error". OTROS PUNTOS

Asimismo, el Pleno ha acordado, con el voto en contra del PRC, dejar sobre la mesa la aprobación inicial del expediente de modificación del presupuesto por importe de 100.000 euros para atender los gastos del servicio de asistencia a domicilio. La oposición no está de acuerdo en que la mayor parte de estos fondos, en concreto 60.000 euros, se detraiga de la partida de pavimentación y mejora de viales.

Con la abstención de toda la oposición y el voto a favor del PRC, el Pleno ha levantado los reparos de la Intervención municipal para poder pagar facturas de las empresas que prestan los servicios de mantenimiento de parques y jardines y de limpieza de edificios, debido a la dilación en elaborar los pliegos para la licitación de los nuevos contratos.

Por unanimidad se ha aprobado la modificación de las bases del presupuesto de ejecución del presupuesto par incluir tres subvenciones nominativas a asociaciones de vecinos.