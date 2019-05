El Pleno aprueba por unanimidad desestimar la reclamación de la concesionaria del parking de La Llama

La Corporación de Torrelavega ha acordado por unanimidad en el Pleno ordinario celebrado este jueves -el último de esta legislatura-- desestimar la reclamación de la empresa concesionaria del parking de La Llama, SIEC, que pide al Ayuntamiento dos millones de euros por los supuestos perjuicios económicos ocasionados los años 2014, 2015 y 2016 con su política de creación de aparcamiento disuasorios.

Los concejales han tomado esta decisión después de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo condenase al Consistorio a pagar a SIEC 400.000 euros correspondientes al quebranto económico por el mismo concepto en años anteriores a 2014, por lo que han reconocido que los antecedentes "no son buenos".

Por ello, la mayoría de grupos han manifestado la necesidad de "ir planteando soluciones alternativas", como rescatar la gestión del parking o negociar con la empresa para evitar una nueva reclamación, ya que tal y como ha dicho el edil socialista José Luis Urraca "no se puede tener hipotecado el futuro de una ciudad".

Así, el rescate de la gestión ha sido la opción defendida por el PP y sobre todo por ACpT, que ha asegurado que es la "única solución". El grupo ha recordado que la reclamación es fruto de un convenio para los próximos 50 años firmado durante la época de Javier López Marcano como alcalde, que determina que el Ayuntamiento debe indemnizar a SIEC si construye nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad.

ACpT ha considerado el convenio una "puñalada trapera" porque "condiciona enormemente la movilidad" y ha criticado que SIEC "se niega" a aportar sus balances y ha dudado de sus "supuestas pérdidas".

Por el contrario, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha manifestado que el parking "no se llena todos los días" y "no parece ningún chollo", y el edil no adscrito Rufino Sasián ha añadido que las empresas privadas "no son ONGs", y en este caso SIEC invirtió cinco millones de euros "para ganar dinero".

"Si cada vez que una empresa viene a invertir a Torrelavega le vamos a cuestionar si gana mucho o poco, después nadie va a venir a invertir", ha advertido.

REINTEGRO DE LAS SUBEVENCIONES DE SAN AMANCIO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado -con la única abstención del 'popular' Francisco Trueba--, el expediente de reintegro de la asociación San Amancio, que tendrá que devolver el importe de las subvenciones cobradas entre 2014 y 2016 para la organización de las fiestas del Barrio Covadonga debido a las supuestas irregularidades en las facturas.

PSOE, PRC y el resto del grupo popular se han mostrado a favor de la devolución pero han considerado que aunque "es evidente que ha habido irregularidades", más bien ha habido una "mala gestión" y "errores" de la organización, pero "sin mala voluntad".

Así, la edil 'popular' Natividad Fernández ha defendido que ha habido una "mala gestión" por parte de la asociación pero también por parte del Ayuntamiento, que "tenía que haber detectado antes los fallos" y habérselos comunicado a la asociación.

En la misma línea, Pérez Noriega ha dicho que "no es justo usar términos como robo" y que "las fiestas del Barrio Covadonga se han celebrado", por lo que ha confiado en que "el dinero ha ido para ellas".

Por el contrario, ACpT ha subrayado que "presentar una factura falsa es un engaño, no un fallo", por lo que ha considerado que "todo ha sido una tomadura de pelo y una apropiación indebida de dinero público" que detectó el propio partido.

Además, el edil Iván Martínez se ha preguntado "cómo ha podido pasar" y "dónde estaban los técnicos y los políticos" encargados de revisar las facturas.

Asimismo, los ediles han adjudicado por unanimidad los contratos administrativos del suministro de prendas de trabajo para el personal municipal y de los programas de conciliación laboral y familiar 'Abierto en vacaciones' y 'Abierto en vacaciones para todos'; y han dado luz verde por mayoría al estudio de detalle para la construcción de seis viviendas unifamiliares en el barrio Paramenes de Viérnoles.

En este último punto, todos los grupos han votado a favor, excepto el PP, que se ha abstenido, y ACpT, que se ha mostrado en contra, ambos debido a "objeciones estéticas" ya que, según han dicho, el barrio es uno de los que tiene "mayor riqueza arquitectónica" y se pretenden construir junto a casonas del siglo XVIII y XIX seis chalets que "no tienen nada que ver con el entorno".

Así, ACpT lo ha considerado un "atentado urbanístico" y los 'populares' no han votado en contra porque a pesar de defender que se proteja el conjunto histórico de Viérnoles, han reconocido que el proyecto cumple con la normativa municipal.

En la sesión, en la que no ha estado presente el concejal de Torrelavega Puede, David Barredo, también se ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la constitución del Consejo Local de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado y su reglamento regulador, y el convenio económico de colaboración entre el Consistorio y la Gimnástica, con el único voto en contra de ACpT.