El exlíder de Podemos Julio Revuelta emprenderá acciones legales por injurias

El exsecretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, ha anunciado este jueves a través de su cuenta de Twitter que emprenderá acciones legales por lo que considera una "campaña de acoso" contra su persona en un canal de Telegram que utilizan de forma anónima miembros del partido morado en la comunidad autónoma.

En este canal, que tiene una cuarentena de seguidores y en el que se pueden verter mensajes sin necesidad de identificarse, se acusa a Revuelta de "aupar al cortijo" a la diputada nacional Rosana Alonso, recientemente elegida secretaria general de la formación, a cambio de "un puestuco" en MARE en el que va a ganar "600 euros por cada reunión" a la que asista. Igualmente, se le reprocha haberse comportado como una "auténtica rata" por callar la "corrupción" del diputado Alberto Bolado, quien está enfrentado a la dirección nacional por negarse a donar parte de su sueldo, como marca el reglamento interno.

El exidirigente de Podemos niega tajantemente cualquier acuerdo "ni con Rosana ni con nadie". "Nadie me ha ofrecido nada en MARE, y es que aunque me lo ofrecieran no lo iba a aceptar porque profesionalmente estoy centrado en la Universidad", asevera Revuelta, que es profesor de Economía en la Universidad de Cantabria.

En declaraciones a este diario, explica que este canal lleva echando "mierda" en cuestiones relacionadas con Podemos Cantabria "más de un año" y añade que su actividad se intensificó a raíz de la convocatoria de primarias. Aunque hace casi un año cuando dimitió como líder del partido también se lanzaron mensajes sobre su persona, entiende que en aquel momento estaban vinculados a la acción política y, sin embargo, en este último mes son acusaciones que dañan su imagen personal.

En este sentido, asegura estar "cansado" y apunta que le da "rabia" porque le afecta profesionalmente y porque, además, "no hay ni un poquito donde puedas decir que es una interpretación con una base real, no". "Les podría haber dado por decir cualquier otra burrada y les dará si no se pone fin", apostilla.

Por ello, está recogiendo la información para llevar un dossier a un abogado especialista en estas cuestiones vinculadas a las redes sociales y presentar, si es oportuno, una querella por injurias o calumnias. Así, incide en que si lo lleva a los tribunales es porque está "cansado de la cobardía" y subraya que no tiene ninguna pretensión económica, sino que se identifique a la persona o personas que se dedican a verter estos comentarios que son "literatura de ficción". Al respecto, afirma que "tiene sospechas pero certezas ninguna" de quién o quiénes pueden estar detrás.

Revuelta, que fue acusado por el exconsejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, de un delito de intromisión al honor del que salió absuelto, no es el único sobre el que se centran las críticas. También son dianas habituales la propia Rosana Alonso, a la que recriminan que pase "más de media semana fuera de Cantabria" siendo secretaria general del partido o que no sepa lanzar un discurso sin leer; el diputado Alberto Bolado por su conflicto con la donación del sueldo o Daniel Ahumada, al que también acusan de colaborar con la campaña de Alonso a cambio de un puesto retribuido.