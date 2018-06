La Policía alerta sobre estafas eléctricas cometidas por falsos empleados de compañías que exigen el pago de recibos

Según han informado fuentes policiales, los estafadores, haciéndose pasar por empleados y técnicos de la compañía de la luz, se ponen en contacto con el usuario del servicio eléctrico, preferentemente un establecimiento de hostelería, una empresa o establecimiento comercial, y le comunican que tiene pendiente una factura atrasada.

Los estafadores simulan incluso pasar la llamada con el servicio de "corte de suministros", donde otro individuo confirma lo anterior, manifestando que hay una factura pendiente de elevado importe, exigiendo el abono del supuesto recibo atrasado en un breve plazo de tiempo para no proceder al corte del suministro eléctrico.

Desde la Jefatura de Policía de Cantabria, se avisa a los ciudadanos de que ante cualquier situación de este tipo, se pongan en contacto con su compañía eléctrica para verificar los datos, siempre en el teléfono que figure en sus facturas o por un canal distinto al que le ofrezcan.

También se recomienda no firmar nada, ni hacer pagos de forma no oficial, y desconfiar de "técnicos inesperados", ya que las compañías de suministro eléctrico no formulan este tipo de exigencias y los pagos se hacen mediante recibo oficial en su factura.

Instan asimismo a ponerse en contacto con la Policía ante cualquier sospecha de estafa.