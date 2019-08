Preocupación del STEC por el "desequilibrio" en la oferta educativa si La Enseñanza se traslada a Corbán

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha mostrado su preocupación por el "desequilibrio" que, a su juicio, supondrá en la oferta educativa de Santander el traslado del colegio La Enseñanza a Corbán.

El sindicato educativo se ha pronunciado así en un comunicado en el que ha manifestado que contempla preocupado la vuelta a la luz pública de la "polémica" en torno a las modificaciones urbanísticas que la propiedad de la finca donde se ubica el colegio La Enseñanza "pretende conseguir del Ayuntamiento de Santander" desde hace más de una década.

El STEC ha recordado que ya denunció en su día "las pretensiones y los métodos de la Compañía de María", orden religiosa que ostenta la titularidad del centro ubicado en Vía Cornelia, "para obtener unos enormes beneficios a cambio de la recalificación de los actuales terrenos en los que se encuentra el colegio y trasladar éste desde el centro de la capital a la zona de Corbán".

"En las diferentes críticas que hemos venido efectuando, hemos puesto el acento en los problemas que supone el cambio de ubicación de un colegio, motivado por intereses de tipo económico, y la instrumentalización que el titular del mismo ha hecho de la lógica preocupación de la comunidad educativa del centro", ha señalado STEC.

Según el sindicato, "los intereses privados que actúan en torno a un edificio y unos terrenos tan céntricos han ido influyendo en los planteamientos urbanísticos del Ayuntamiento de Santander que, mientras ha estado bajo la mayoría del PP, se ha ido plegando de manera complaciente a sus presiones".

Desde STEC han pedido al actual concejal responsable de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), "que no sea cómplice de este juego, que actúe pensando en el interés general de toda la ciudadanía y no en el particular interés económico de una orden religiosa".

Pero el STEC "no va a centrarse solo en la cuestión urbanística y menos en la pelea política que está enfrentando al PP y a Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital". "La preocupación de este sindicato, sobre todo, tiene que ver con el traslado del colegio a otra zona de Santander, la ampliación de su oferta y la concertación del número de unidades con que piensa contar en el futuro", ha señalado.

Y es que a este sindicato le "preocupa la intención, que el centro ha manifestado en anteriores ocasiones, de ampliar su capacidad una vez se traslade a un nuevo edificio en Corbán". Según ha apuntado, en la actualidad el colegio privado La Enseñanza cuenta con dos grupos de Infantil, seis de Primaria y seis de la ESO, pero "la idea que han venido exponiendo el titular es ampliar hasta dos líneas concertadas: 6 grupos de Infantil, doce de Primaria y ocho de ESO".

"Desde el STEC queremos dejar claro que nos opondremos rotundamente a esta maniobra, máxime con un colegio que solamente en la última década ha perdido el 45% de su alumnado", ha advertido.

Y es que, según avisa el sindicato, "ampliar artificialmente en Corbán la oferta de puestos escolares en base a un centro nuevo concertado de Educación Infantil, Primaria y ESO, desequilibrará el mapa educativo de la zona afectando negativamente a todos los centros allí ubicados, y que hasta ahora respondían perfectamente a las necesidades escolares de dicha zona".

Por ello, desde el STEC han emplazado públicamente a la Consejería de Educación para que "aclare cuanto antes cuál va a ser su postura en toda esta polémica: si va a facilitar el traslado del colegio La Enseñanza asegurándoles la concertación de todas sus aulas, o si incluso la va a incentivar con la posibilidad de ampliar el número de grupos concertados; o si por el contrario no piensa sostener económicamente mediante conciertos un nuevo centro en una zona en la que las necesidades escolares ya están de sobra cubiertas".