Real aclara que corresponde a Intervención, y no a Sanidad, remitir el informe a la Fiscalía

Así lo ha precisado este miércoles a preguntas de los periodistas a raíz de que el Ministerio Público haya solicitado el documento, que como recalcó ayer la titular de la Consejería es "provisional", y está pendiente de las alegaciones que haga el SCS.

Según ha explicado, la petición del fiscal ha sido realizada a través de los servicios jurídicos del Ejecutivo, y el informe debe ser enviado a través de la Intervención, ya que "no es cuna competencia de la Consejería de Sanidad".

"El informe es de intervención, no es de la Consejería de Sanidad", ha remarcado Real, para enfatizar igualmente que el SCS ha recibido el documento para hacer las consideraciones que estime oportunas acerca de las irregularidades puestas de manifiesto, y que ya apreció la inspección médica en un documento previo.

"El Servicio Cántabro de Salud lo que está haciendo son las alegaciones al informe pero no el informe no es nuestro", ha insistido la consejera socialista, que se niega a dimitir por este asunto, como pide toda la oposición, alegando al respecto que las responsabilidades, -si las hubiera-, ya están subsanadas con la marcha, hace un par de meses, del gerente del SCS y el subdirector de Gestión Económico, Julián Pérez Gil y Javier González, respectivamente.

En cuanto a las alegaciones, Real ha asegurado que serán enviadas en plazo: "Sí, claro, por supuesto". Tras indicar que las realizan las diferentes gerencias, en función de las distintas incidencias detectadas en el informe, la consejera no ha avanzado ninguna, pues "no las he leído todavía". Algo que hará cuando estén finalizadas, ha concluido.