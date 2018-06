Real no se plantea "en principio" dimitir aunque salga adelante la petición de cese y reprobación del PP

La consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, no se plantea, "en principio", dimitir ni en el supuesto de que el PP lograra sacar adelante en el Pleno del Parlamento regional su petición de reprobación y cese por las supuestas irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con lo que la decisión quedará en manos del presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC).

"Lógicamente, el presidente es el que decide el cese o no de los consejeros. Yo, en principio, no voy a dimitir porque no creo que haya ninguna razón objetiva para presentar esa dimisión", ha afirmado Real en declaraciones realizadas este lunes a los medios de comunicación al ser cuestionada sobre la proposición no de ley que el PP va a llevar al Pleno del 18 de junio para pedir la reprobación y cese de la consejera.

Para Real, la iniciativa del PP de pedir su reprobación no tiene "ningún fundamento" porque, a su juicio, la consejería ha actuado "en todo momento" en este asunto "con rapidez y transparencia".

La consejera ha insistido en las explicaciones que ya ha aportado sobre el asunto en dos comparecencias parlamentarias y en sus respuestas a las preguntas formuladas en el Pleno del Parlamento.

Sin embargo, Real considera que a la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, "no le interesa nada la verdad". "Lo que intenta es desacreditar al SCS y sacar rédito político", ha aseverado.

PODEMOS Y CARRANCIO AÚN NO TIENEN DECIDIDO SI APOYARÁN LA PNL DEL PP

Para que la iniciativa del PP de reprobar a la consejera y pedir su cesa salga adelante, los 'populares', que en la Cámara tienen 13 diputados, necesitarían el apoyo del resto de la oposición, esto es de los tres de Podemos y de los dos diputados del grupo mixto: Rubén Gómez, de Ciudadanos (Cs), y Juan Ramón Carrancio, ex de la formación naranja.

Por el momento, Podemos y Carrancio aún no han revelado su postura y solo Cs ha desvelado su decisión. Y es que fuentes del partido naranja han confirmado a Europa Press que apoyarán la petición del PP, aunque reconocen tener "poca esperanza" de que Revilla acceda a cesar a Real.

De hecho, el portavoz parlamentario de Cs en la comparecencia de Real en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria ya reclamó a la consejera que dimitiera puesto que, en su opinión, el intento de ésta de "pasar de tapadillo" y ocultar esas presuntas irregularidades no le deja "otra salida" que dejar su puesto.

Por su parte, Podemos, que en dicha comisión también pidió a Real que dejara su cargo, y Carrancio aún no han revelado si apoyarán o no la iniciativa del PP.

Fuentes del partido 'morado' han explicado a esta agencia que esperarán para decidir si apoyan o no la petición del PP a lo que Real exponga este lunes en el Pleno del Parlamento, donde, precisamente, Podemos le interpelará sobre el informe realizado por la Inspección Sanitaria sobre la contratación en el SCS y sobre las dimisiones del gerente y el subdirector de Gestión Económica del Servicio, Julián Pérez Gil y Javier González, respectivamente.

Y respecto a Carrancio, este diputado ha asegurado que aún no tiene una "postura cerrada al respecto" y ha asegurado tener "muchas dudas".

REAL INSISTE EN SUS EXPLICACIONES

En las declaraciones realizadas este lunes a los medios antes de inaugurar una jornada en Valdecilla, la consejera ha insistido en los argumentos ya expuestos con anterioridad en su defensa.

Así, ha reiterado que la contratación del SCS "es competencia de los gestores del SCS" y también en que el informe de la Inspección Sanitaria no detecta "ningún ilícito penal" sino "incidencias contractuales", cuya repercusión tendrán que determinarse por parte de la Intervención de la comunidad autónoma.

Sobre todo, la consejera ha asegurado que en el informe queda, a su juicio, "demostrado" que no hay ninguna obra contratada que no se haya realizado ni ningún equipamiento que no se haya recibido y también que "no hay ningún perjuicio para la Administración".

"Esto es lo que conclute el informe y por más repetirlo no cambia", ha aseverado la consejera, que ha insistido en que la Consejería de Sanidad "ha actuado en todo momento como debía de actuar y cuando debía de actuar" en función de sus competencias y de su conocimiento de los informes oficiales.

Y en cuanto a las dimisiones del gerente y subdirector de Gestión Económica, la consejera ha vuelto a subrayar que la decisión de éstos de marcharse no tiene que ver de forma "estricta" con las conclusiones del informe de la Inspección Sanitaria, que apunta a que hubo en algunos casos un fraccionamiento indebido de contratos.

Además, Real ha señalado que además, en el caso de que la Intervención confirmara las irregularidades --algo que "está por ver"-- y dado que Pérez Gil y González ya han dimitido, estaría ya ejecutada la "máxima responsbailidad" que se les podría reclamar, que era el cese.