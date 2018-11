Rechazadas las enmiendas a la totalidad de PP y Podemos a la 'ley de acompañamiento', que sigue su tramitación

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2019, la conocida 'ley de acompañamiento' a los presupuestos, que, según el Gobierno, no incluye subidas de impuestos, aunque sí una de tasas del 1,8%, y que modifica en torno a una veintena de normas, continúa con su tramitación tras rechazarse este lunes en el Pleno del Parlamento las enmiendas a la totalidad de PP y Podemos.

En la votación de las enmiendas se ha reeditado la que, previamente, había tenido lugar en las presentadas por estos partidos al proyecto de Presupuestos, que también han sido rechazadas. Tanto unas como otras, han contado con el 'no' del PRC y PSOE y la abstención del diputado de Cs, Rubén Gómez, y de su excompañero de partido e integrante del grupo mixto Juan Ramón Carrancio. Además, el PP ha votado en contra de la de Podemos y viceversa.

Las modificaciones normativas principales incluidas en la norma son para crear el Consejo de Diálogo Social y reducir la jornada a los empleados públicos para cumplir, con esta última medida, con el acuerdo marco de mejora de las condiciones de éstos suscrito entre el bipartito regional y sindicatos.

El proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas presentado por el Gobierno tendrá que ser modificado para adaptarse al acuerdo presupuestario alcanzado la semana pasada entre Cs y el Gobierno y que permitiría al bipartito sacar adelante el último presupuesto de la legislatura.

Y es que el texto final que se vote el día 20 de diciembre deberá introducir, si el Gobierno quiere cumplir lo acordado con Cs para garantizar que se aprueben las cuentas, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, bonificaciones en el IRPF para gastos de guardería y empleados del hogar así como para monoparentales, además de ayudas a los autónomos que no lleguen al salario mínimo profesional, medidas que suponen una rebaja fiscal de 40 millones de euros.

Al margen de lo relativo a impuestos, el acuerdo incluye la aprobación de la Ley de Protección para Denunciantes de Corrupción; la aplicación de medidas recomendadas por la AIReF como la centralización de compras o la fusión de empresas públicas; y la reforma, a través de la 'ley de acompañamiento', de la Ley de Caza para que el Gobierno pueda pagar a los ganaderos los daños que cause el lobo en todo el territorio y la de Patrimonio para ampliar el ámbito de actuación de la Fundación Comillas.

EL PRINCIPAL TEMA DE DEBATE: LOS IMPUESTOS

De este proyecto de ley, lo que más debate ha generado es lo relativo a los impuestos ya que mientras el Gobierno y los grupos que lo sustentan --PRC y PSOE-- han reivindicado que no hay subidas de impuestos (el acuerdo con Cs incluye, de hecho, bajadas), el PP, principal partido de la oposición, ha criticado que esta 'ley de acompañamiento' consolida el "infierno fiscal" en que, a su juicio, se ha convertido la comunidad por la política de impuestos "lesiva" desarrollada en estos cuatro años.

"Cerramos esta legislatura con un incremento de todos los impuestos en los que Cantabria tiene competencias", ha criticado la diputada del PP y exconsejera de Economía, Cristina Mazas, quien ha culpado de ello al bipartito PRC-PSOE y a sus "socios" a la hora de aprobarlas.

Así, ha acusado al bipartito de subir los impuestos a quien menos tienen, crítica en la que han coincidido Podemos y Carrancio.

Además, Mazas ha afirmado que Cs "está validando" las subidas de impuestos de esta legislatura, y ha opinado que el acuerdo con los naranjas responde a que Revilla "está pensando en cambiar de socio y les quiere a ustedes -Cs- y si les puede tener contentos mejor que mejor".

Mazas ha criticado que el Gobierno haya acordado una rebaja fiscal con Ciudadanos de 40 millones y no la ofertada por el PP para abstenerse en la votación de los presupuestos y que suponía revertir todas las subidas fiscales de esta legislatura.

Durante el debate, se ha vuelto al 'baile de cifras' sobre el impacto en los ingresos que tendría la propuesta del PP, que, según este partido, supondría una rebaja en los ingresos de 71 millones mientras que el Gobierno la cuantifica en 200.

El socialista Guillermo del Corral ha calificado de "demagógica" y "populista" la propuesta del PP y ha señalado que con la rebaja en los ingresos de 200 millones que, a su juicio, plantea, el Gobierno no podría cumplir los "objetivos" comprometidos. "¿De dónde los quito?", ha preguntado a los 'populares'.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha advertido que el acuerdo con Ciudadanos "descuadra" el presupuesto y lo hace "inviable", y ha pedido al bipartito PRC-PSOE que explique "de qué partidas se va a recortar" y "cómo va a hacer para volver a cuadrar las cuentas".

En ese sentido, ha dicho que el Gobierno sigue con una fiscalidad que "no es progresiva y no redistribuye la riqueza" para aliviar a las clases menos pudientes, con cambios "sin sentido" año tras año, y ha advertido que ahora el acuerdo con Cs "nos sitúa en un marco más complejo" para cumplir el objetivo de déficit "sin que nos obliguen a realizar planes de ajuste".

Ordóñez ha opinado que "son pagos que hay que hacer por dejar un marco tributario y económico que les permita, dentro de seis meses, pactar con la derecha", porque "es perfectamente asumible por la derecha", ha dicho.

También, ha señalado que no puede apoyar la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la 'ley de acompañamiento' por las diferencias de "concepción" sobre lo que deben ser los impuestos que tienen 'populares' y podemita y que hacen "imposible" poder respaldarla.

CRÍTICAS ENTRE LA OPOSICIÓN

Precisamente, el diputado del grupo mixto y portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha tildado de "paripé" las enmiendas presentadas por PP y Podemos y ha criticado el hecho de que ni siquiera, entre ellos, se hayan apoyado.

Frente a las críticas de PP y Podemos al acuerdo Cs-Gobierno, les ha replicado que "toda la oposición está de acuerdo en bajar los impuestos" pero sólo un partido -el suyo, con un único diputado- "ha conseguido que se baje". De hecho, ha destacado que "los dos presupuestos que no se han pactado con Cs -el de 2016 y el de 2018- han subido los impuestos".

A la vez, ha reprochado al PP que pese a ser el grupo mayoritario con 13 diputados, no han sido "una alternativa seria", "no se han puesto de acuerdo ni para nombrar portavoz", y en Santander, donde el PP gobierna con mayoría simple, "se han aprovechado de un tránsfuga" -David González, exconcejal de Cs-, "con un acuerdo bajo manga", por lo que en su opinión, los 'populares' no están en condiciones de "dar lecciones de moral", tampoco -ha añadido- acerca de bajar impuestos cuando durante su mandato "protagonizaron las mayores subidas" que se recuerdan.

Por su parte, el exdiputado de Cs Juan Ramón Carrancio, que el año pasado llegó a un acuerdo con el bipartito, ha señalado que la política fiscal del Gobierno "se está cebando con los menos pudientes", y ha criticado especialmente el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas y coches de segunda mano, en el que el año pasado se subió el tipo -un 25% y 50% respectivamente-, y ahora se baja el límite de 300.000 a 120.000 euros en las viviendas para poder acogerse al 8% en lugar del 10%, lo que supone "desdecirse de un acuerdo del año pasado". "Se pongan como se pongan, eso también es subir los impuestos".

Por su parte, PRC y PSOE han criticado las enmiendas de ambos grupos y han señalado que no tiene "ningún sustento" e inciden en los mismos argumentos que en anteriores debates presupuestarios. "Es como el día de la marmota", ha dicho la regionalista Rosa Díaz.