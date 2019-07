Revilla y Álvarez se comprometen a "ir de la mano" en los asuntos de "interés general" para Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el líder de Ciudadanos, Félix Álvarez, se han comprometido a "ir de la mano" en los asuntos "importantes" y de "interés general" para la comunidad autónoma como el abastecimiento de agua, la financiación autonómica o las infraestructuras porque son asuntos que requieren un "consenso" más allá de la coalición PRC-PSOE y que "deben de estar fuera de la cartera partidista".

Así lo han asegurado ambos en declaraciones a la prensa tras encuentro han mantenido este martes en la sede del Gobierno de Cantabria dentro de la ronda de reuniones que Revilla está llevando a cabo con los portavoces de los partidos de la oposición.

El presidente ha insistido en que estos encuentros "no son por cortesía ni por protocolo ni para quedar bien" sino para abordar "temas importantes para Cantabria" en los que "todos podríamos estar de acuerdo" y, por ello, él les está pidiendo el apoyo en estos asuntos "más allá de que luego en el Parlamento nos critiquemos".

Y es que, para Revilla, se trata de "los retos que tiene Cantabria, que van mucho más allá de una coalición de Gobierno", y que él quiere que puedan quedar "acabados o en marcha" en "la última etapa de mi vida política".

Entre los asuntos en los que Revilla está pidiendo al resto de líderes políticos que haya "consenso" están la financiación autonómica, la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el proyecto del polígono de La Pasiega, el abastecimiento de agua a la región a través del bitrasvase del Ebro y las infraestructuras que el Estado tiene comprometidas con la comunidad autónoma.

En el caso de Ciudadanos, Revilla ha indicado que, más allá de "algunas discrepancias" y "pequeños matices" en algunas cuestiones "puntuales", "en los grandes temas estamos de acuerdo" comenzado por la financiación autonómica porque "no es un tema de una coalición ni de un partido sino que Cantabria tiene que ser un bloque".

"Un bloque total, hasta Vox, todos tenemos que defender que la financiación sea según el coste de los servicios" y no por población, ha dicho Revilla, que ha expresado su confianza en que, a pesar de que Vox a nivel nacional aboga por suprimir las autonomías, "haya unanimidad de los 35 diputados" para defender esta cuestión.

Al respecto, Álvarez ha señalado que la financiación autonómica es "fundamental para el futuro de la región" y en Cantabria "debe estar basada en el coste de los servicios y no del número de habitantes porque eso sería para nosotros inasumible". "Ahí vamos a estar con el Gobierno de Cantabria, sea el que sea, sin ningún tipo de fisuras para exigir esa financiación autonómica", ha añadido.

El tema "más gordo" en el que ambos se han comprometido a "ir de la mano", como también lo hizo ayer la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, en su encuentro con Revilla, es el abastecimiento de agua porque, según el presidente, podría "ser la mayor catástrofe" el "no tener agua después de haberse hecho una inversión de 200 millones de euros", financiados por la Unión Europea, para hacer "la famosa Autovía del Agua" conectada al bitrasvase.

Una infraestructura con la que abastecer a la región de 26 hectómetros cúbicos de agua del embalse del Ebro pero que, tras una denuncia de ARCA, Revilla ha recordado que "sorprendentemente" de anuló, asunto que "se destapa" cuando anulan el Plan General de Ordenación Urbana de Santander por "falta de agua".

Actualmente, ha indicado que "se está solucionando el tema" con un "préstamo del embalse del Alsa" pero el Ejecutivo regional quiere "los 26 hm3 comprometidos" por el Gobierno de España a través del bitrasvase porque "el agua va a ser el futuro y lo es ya" y, además, todos los PGOUs de los municipios de Cantabria están hechos contado con esos 26 hm3.

"Por ello, todos los partidos de Cantabria tenemos que ser una piña para reclamar que se garantice lo que se firmó porque, si no, sería un nuevo túnel de la Engaña" la infraestructura del bitrasvase y la Autovía del Agua, ha alertado el presidente regional.

Al respecto, Álvarez ha apuntado que se trata de un problema "grave" si no se hace efectivo el acuerdo de los 26 hm3 porque "caerían como fichas de dominó los distintos planes generales en los que trabajan los distintos municipios".

El PROT, La Pasiega y las infraestructuras

En cuanto al PROT, el presidente ha señalado que se trata de un plan que tiene que salir adelante "con un consenso amplio", más haya de la mayoría de 21 diputados que tiene la coalición de regionalistas y socialistas, porque se trata de un documento que "va a marcar el futuro" de la comunidad. "Y tengo el apoyo de Cs", ha añadido.

También ha hablado con Félix Álvarez del polígono industrial de La Pasiega, que al principio "algunos partidos no lo veían" pero en el que ahora "ya estamos en bloque". En este sentido, ha agradecido a Cs que apoyase el Presupuesto General de Cantabria (PGC) que está actualmente en vigor y que lo hiciese en "un momento muy delicado" por la convocatoria de elecciones.

Y es que, ha dicho, en esas cuentas se recogía declarar como zona industrial el área de La Pasiega que era de especial protección agrícola lo que permite "hacer un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que va a acelerar ese polígono industrial".

Precisamente y al hilo de los agradecimiento de Revilla por el apoyo de Cs a los presupuestos, Álvarez ha trasladado al presidente su "sospecha" de que "los impuestos que nosotros conseguimos bajar el año pasado, como la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones", se pueda revertir.

Y ha pedido a Revilla que "no se suban los impuestos a la clase media y trabajadora" porque, ha apuntado Álvarez, "nosotros siendo el PSOE el que lleva la Economía pues nos sentimos inquietos porque siempre utiliza la fórmula de incrementar los gastos sociales en base no a una redistribución o racionalización del gastos sino aumentando los impuestos y nos gustaría que eso no ocurriese en los próximos PGC".

En cuanto a las infraestructuras, para cuyo cumplimiento de presupuesto y plazos han firmado un acuerdo el PRC y el PSOE federal, Revilla también está recabando el apoyo de los partidos de la oposición parlamentaria por si llega el caso "de que no se cumpla".

"Si no se cumple lo que está firmado por el Gobierno de España, con plazos --ha citado que recoge que en diciembre se licite el AVE Palencia-Alar del Rey, antes de diciembre publicar en el BOE el estudio informativo para el tren Santander-Bilbao o la adjudicación de la doble vía Santander-Torrelavega--, todos, espero que también mi socio (PSOE), pongamos esa exigencia encima de la mesa para que se cumpla", ha enfatizado.

"Sánchez no cumplirá"

En todos los "grandes temas" que Revilla ha puesto sobre la mesa ha asegurado el apoyo de Cs, pero también le ha avisado que su partido hará una "oposición seria, responsable y exigente" y le ha trasladado que, a su juicio, "el Gobierno de Pedro Sánchez no va a cumplir de una u otra manera" con el acuerdo para las infraestructuras que el PSOE ha firmado con el PRC.

"Conocemos la tradición de Pedro Sánchez y, si se acaba entregando a los nacionalistas y los populistas, les va a deber tanto que otras regiones vamos a sufrir esa deriva", ha considerado el portavoz cántabro de Cs que, por ello, ha señalado que el voto del diputado regionalista José María Mazón "no va a ser necesario si hay acuerdo con nacionalistas y populistas".

Además, ha apuntado que le parece "impactante" que el PRC, que es un "partido comprometido con España, Cantabria y la Constitución, vote en un bloque con independentistas y populistas". "Creo que no es bueno para nadie", ha apostillado.