Revilla no alude en Cabezón a la polémica del SCS, la oposición se lo reprocha y Zuloaga dice que no hay nada definitivo

En el día de hoy, Revilla no ha respondido a la especie de ultimátum que hace unos días le dio el PP, que le emplazó a que este domingo, en el Día de Cantabria, explicara que iba a hacer con Real por el "escándalo" en el Servicio Cántabro de Salud por las irregularidades e incidencias a las que aludía un informe de la Inspección Sanitaria del Gobierno y, recientemente, uno de la Intervención de la comunidad autónoma.

Por ello, una vez concluido el acto institucional y el discurso de Revilla sin alusiones a este asunto, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, le ha reprochado al regionalista el no haber hablado de los "chanchullos" que --ha dicho-- se están produciendo en la sanidad cántabra.

"No ha hablado de contratos irregulares, no ha hablado de adjudicaciones a dedo, no ha hablado de pagos de recepción de suministros sin haberse producido, no ha hablaldo de pagos de fin de obras sin haber empezado. No ha hablado de los chanchullos de su Gobierno que es de lo que tenía que haber hablado", le ha afeado.

También al diputado regional de Podemos José Ramón Blanco, le ha faltado escuchar a Revilla hablar de lo que está ocurriendo en el SCS. "Tenemos un escándalo de corrupción o de presuntas corruptelas en el Servicio Cántabro de Salud y, por lo tanto, tenía que haber hecho una mención a ello", ha dicho este parlamentario, que "espera" que se cese "de inmediato" a Real por este asunto.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos y diputados del grupo mixto, Rubén Gómez, ha insistido en que, al igual que Cantabria, no es la "Arcadia feliz" que, a su juicio, intenta vender Revilla, tampoco lo es el Gobierno PRC-PSOE.

Y como prueba, ha puesto, precisamente, como ejemplo estas supuestas irregularidades en el SCS, además de otros "incendios" de este Gobierno PRC-PSOE, como los que, en su opinión, existen en consejerías como la de Educación, dirigida por el socialista Francisco Fernández Mañanes en la que, a su juicio, se está enfrentando a padres y profesores por el calendario escolar.

También ha señalado el "incendio" que hay, en su opinión, en la de Economía, Hacienda y Empleo, también controlada por el PSOE, con los ceses de varios cargos.

Y es que, según este diputado de Cs, en el departamento que dirige Juan José Sota se cesa de forma "fulminante" a "cualquier" funcionario que denuncie irregularidades o que quiera hacer "de forma objetiva" su trabajo.

De esta forma, ha aludido a los casos del interventor general Gabriel Pérez Penido, cesado en febrero, y al más reciente de la directora general de Economía, Montserrat García. "Esa es la realidad del Gobierno de Miguel Ángel Revilla", ha dicho Gómez.

ZULOAGA (PSOE) Y HERNANDO (PRC) ABOGAN POR ESPERAR A INFORME DEFINITIVO

También por la polémica en el SCS han sido preguntados este domingo el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, que, en cuanto al Informe de la Intervención, ha insistido en que "es provisional y está en fase de alegaciones".

"Cuando el informe sea definitivo habrá que hacer sobre él todas las valoraciones políticas y se entenderán las valoraciones de cada uno de los grupos. Hasta el momento entendemos que es pronto para manifestarse en torno a ese informe, que no es cierto porque no es concluyente", ha aseverado Zuloaga.

Por ahora, el también delegado del Gobierno se ha limitado a defender que la sanidad en Cantabria "goza de muy buena salud" y es, según las estadísticas, una "institución valorada por todos los cántabros.

Además, ha puesto en valor las inversiones que se están haciendo desde la Consejería para mejorar el acceso a la sanidad de los cántabros y crear nuevos centros de salud y consultorios en la comunidad.

El dirigente socialista ha realizado estas declaraciones a escasos pasos de Real, que ha podido escuchar las palabras del líder de su partido.

En la misma línea que Zuloaga, el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha opinado que hasta que no haya un informe definitivo de la Intervención "tampoco tiene sentido" seguir hablando de este asunto.

Así, ha señalado que cuando exista dicho informe, será el Consejo de Gobierno el que tendrá que pronunciarse.

Hernando ha vuelto a señalar que es un asunto para el "debate político", con el que algunos partidos de la oposición "con graves problemas internos" pretenden "desviar la atención".

Para el regionalista, "lo más importante" es que los ciudadanos están "contentos" con la sanidad de Cantabria, a la que, según ha recordado, puntuan con un "notable".

Ha insistido en que al ciudadano "lo que le preocupa" es "que cuando va a Valdecilla se encuentre en uno de los tres mejores hospitales de España", que las listas de espera se hayan reducido "en muchos días" en relación a la etapa del PP y que "la atención y la inversión que se está haciendo en sanidad sea uno de los referentes nacionales".